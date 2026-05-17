Carolina España espera "una gran participación" en Málaga en la jornada electoral, "la gran fiesta de la democracia"

La candidata número dos del PP a las elecciones autonómicas por la provincia de Málaga , Carolina España, ha expresado su deseo de que en esta jornada haya una gran participación en la que ha calificado como la de "la fiesta de la democracia". - PP MÁLAGA

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del Partido Popular a las elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Carolina España, ha expresado su deseo de que en esta jornada haya una gran participación en la que ha calificado como la de "la fiesta de la democracia".

En este sentido se ha pronunciado tras ejercer su derecho al voto este domingo en una de las mesas habilitadas el colegio Cerrado Calderón de la capital malagueña, lugar al que ha acudido junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro.

"Llegó el día importante, hoy en la gran fiesta de la democracia, donde los andaluces tienen el derecho de ir a votar, de ir a decidir quién les va a gobernar los próximos cuatro años", ha dicho la también portavoz del Gobierno andaluz.

"Lo que esperamos es que haya una gran participación. Animamos a los andaluces a que acudan a ejercer su derecho a voto, a que acudan a votar y que ocurra todo dentro de una normalidad, que no haya incidencias", ha concluido la candidata 'popular'.



