El Gobierno destaca que "cumple con los plazos" de la Base Logística de Córdoba, que espera en 2029

Archivo - Vista general de las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha destacado este lunes que desde el Ejecutivo central "se cumple total y absolutamente con las previsiones de plazos" para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela' en el polígono de La Rinconada, de manera que ha apuntado que "en principio la idea inicial era que para el año 2029 estaría funcionando la base y se cumple totalmente".

En declaraciones a los periodistas, la representante del Gobierno español en la provincia ha dicho que espera que "cuando se empiece la ejecución de la obra se siga produciendo este seguimiento de los plazos", en las próximas semanas.

Además, ha resaltado que "hay una empresa cordobesa que forma parte de la UTE" adjudicataria de uno de los dos lotes de inicio de actuaciones, como es Magtel y "que probablemente vaya a redundar en la creación de puestos de trabajo", ha elogiado.

"Si está todo como esperamos que va a estar, en el año 2029 la base va a estar funcionando, se van a crear 1.700 puestos de trabajo, que se ofertan dentro de la oferta de empleo público en diferentes fases", ha subrayado López, a lo que ha agregado que "se estima que unos 2.000 empleos indirectos van a estar alrededor de la base", con "empresas del sector, de la digitalización y de la defensa".

Por tanto, la subdelegada ha afirmado que "podemos sentirnos muy satisfechos porque una apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la provincia va a crear muchos puestos de trabajo".

ARROYOS DE LA CAPITAL Y LA COLADA-SIERRA BOYERA

En cuanto a proyectos por venir de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), López ha comentado que el encauzamiento de los arroyos en la capital se está "revisando", a la vez que ha indicado que "en el Real Decreto 5/2026, el de las borrascas, aparecía la posibilidad de la introducción dentro de las solicitudes de proyectos que pudiesen afectar a las inundaciones", apuntando a la posibilidad de que lo haga el Ayuntamiento.

En relación al trasvase entre La Colada y Sierra Boyera, ha dicho que "lo hizo el Gobierno de España, es un trasvase que funciona perfectamente, que no hay que duplicar y que ese dinero que pretendía la Junta lo más lógico es que los dediquen a otra cuestión, como por ejemplo la depuración de las aguas que llegan a La Colada, que están haciendo que se contamine de una forma considerable, una competencia clara de la Junta de Andalucía".