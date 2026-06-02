El Gobierno resuelve 889 millones en ayudas para la reconstrucción de 333 municipios afectados por las borrascas

GRANADA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha resuelto 889 millones en ayudas para 333 municipios andaluces afectados por las borrascas que se sucedieron en la comunidad autónoma entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Además, de estos 889 millones ya se ha ordenado el pago de más de 614 millones de euros a 291 municipios.

Así lo ha dado a conocer este martes el delegado del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, en rueda de prensa en Granada, donde ha destacado la "inmediatez" de la acción del Gobierno durante la emergencia, así como tras esta con la aprobación del Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero, que establecía una inversión "histórica" de 7.000 millones de euros.

De esa cantidad, Fernández ha recordado que 2.000 millones han sido destinados a los ayuntamientos para el arreglo de instalaciones municipales, infraestructuras, equipamiento dañados, "y como novedad" para actuaciones de resiliencia o prevención para que futuras situaciones de inclemencia meteorológica no volvieran a repetir estos daños. "Este Real Decreto Ley muestra el compromiso del Gobierno de España con el municipalismo", ha dicho el delegado.

En este punto, ha detallado que el Gobierno de España ya ha resuelto la concesión de 889 millones de euros para 333 municipios de Andalucía, alcanzando, por tanto, al 59% de las entidades locales que pueden acogerse a este paquete de ayudas que financia el 100% de la recuperación de todos los daños sufridos y también de la ejecución de las obras para prevenir que no vuelvan a ocurrir.

Y a renglón seguido, ha especificado que de estos 889 millones ya se ha ordenado el pago de más de 614 a 291 municipios. "Los próximos días van a llegar nuevas órdenes de pago a otros 42 municipios, toda vez que justamente hoy --este martes-- se ha aprobado una nueva resolución donde se incorporan 42 ayuntamientos que van a poder percibir el 100% de las actuaciones para reparación de sus daños y obras de prevención", ha añadido, a la vez que ha especificado que el pago a estos ayuntamientos va a suponer el abono de 274 millones.

OTROS 44 MUNICIPIOS RECIBIRÁN AYUDAS DEL 100%

El delegado del Gobierno también ha anunciado que este mismo martes la Comisión de Evaluación ha aprobado ampliar en 44 el número de municipios que cumplen con los requisitos para poder recibir ayudas para cubrir el 100% de los daños que han puesto en conocimiento del Ministerio de Política Territorial a través de las subdelegaciones.

"Así que serán un total de 566 municipios, que representan más de un 72% de los municipios andaluces, los que recibirán ese 100% de los daños acaecidos en sus respectivos términos municipales y en sus infraestructuras", ha apostillado.

Pedro Fernández ha vuelto a insistir en el carácter "histórico" y de "compromiso municipalista" de las ayudas del Gobierno de España, y ha resaltado el cambio "radical" del Decreto Ley, toda vez que se anticipa el dinero "de forma inmediata" y por tanto "no se resienten en absoluto las tesorerías de los ayuntamientos".

Y como otro punto que ha calificado de "novedad absoluta en la historia de las compensaciones e indemnizaciones", el delegado ha destacado la posibilidad de llevar a cabo obras de prevención para evitar que en el futuro puedan ocurrir daños derivados de inclemencias meteorológicas, con lo cual se atiende a peticiones para arreglos en barrancos, nuevas escolleras, encauzamientos, etcétera.

También ha valorado que estas ayudas sirven para impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe que tiene": "Hay muchas inversiones de dos, cuatro, seis, ocho, diez millones de euros, que sería muy difícil que los ayuntamientos, por otra vía, pudieran llevar a cabo o ejecutar, si no fuera porque con esta ayuda extraordinaria y el compromiso del Gobierno de España se les va a permitir".

Y ha destacado que la contratación de todas estas obras va a ser competencia de los ayuntamientos: "Eso significa una mayor cercanía e inmediatez con todo el tejido económico y empresarial que va a propiciar que pueda haber un mayor movimiento económico por las empresas locales que están más ligadas al territorio".

Por último, ha destacado el compromiso del Gobierno de España en "el amplio periodo de ejecución de hasta tres años" que se permite "a sabiendas sobre todo de las complejidades y dificultades que tienen muchas veces los procedimientos de contratación o las incidencias que pueden surgir en la ejecución de las obras o, porque va a ser necesario en muchos de los casos, también la autorización de los proyectos por parte de organismos".

"Esos 7.000 millones de euros no eran un brindis al sol, sino que es un compromiso claro, inequívoco del Gobierno de España, que ya los ayuntamientos, a muchos de los cuales les ha llegado la resolución con ese anticipo del 100% y con unas cantidades históricas, pone de manifiesto la voluntad inequívoca del Gobierno de España de contribuir a la recuperación de Andalucía y de todos y cada uno de sus municipios", ha concluido.