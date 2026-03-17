Granada activa ayudas fiscales para reparar viviendas y comercios dañados por el tren de borrascas de febrero

Archivo - Una mujer regresa de hacer la compra en plena lluvia. Archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada ha dictaminado favorablemente la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) incorporando bonificaciones fiscales de hasta el 95 por ciento en las obras necesarias para reparar viviendas y locales comerciales dañados por el tren de borrascas de febrero.

La medida busca aliviar el coste de las reparaciones que familias y pequeños comercios han tenido que afrontar tras los episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento registrados en la ciudad.

La modificación de la ordenanza permitirá aplicar bonificaciones de hasta el 95 por ciento en la cuota del ICIO para las obras de rehabilitación, reparación o restitución de elementos dañados en inmuebles que constituyan vivienda habitual o en aquellos donde se desarrollen actividades económicas.

En el caso de otros inmuebles que no tengan uso residencial habitual ni actividad económica, la bonificación prevista será del 50 por ciento del impuesto.

Para acogerse a estas ayudas será necesario acreditar los daños sufridos en el inmueble mediante la documentación correspondiente, como informes técnicos o periciales, así como la tramitación de la licencia urbanística o la declaración responsable necesaria para ejecutar las obras.

La concejala de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, explica que el objetivo "que quienes sufran daños por estos temporales puedan reparar sus viviendas o sus locales con más facilidad y sin asumir una carga fiscal añadida en un momento complicado, aplicable a los daños sufridos por el tren de borrascas acaecido en febrero pasado".

Estos episodios meteorológicos provocaron daños en cubiertas, fachadas, instalaciones y otros elementos de edificios en distintos puntos de la ciudad, lo que obligó a muchos vecinos a realizar reparaciones urgentes.

La modificación incorpora un nuevo supuesto en la ordenanza municipal que permitirá aplicar estas bonificaciones en situaciones excepcionales provocadas por fenómenos meteorológicos adversos u otras circunstancias extraordinarias que ocasionen daños en inmuebles.

La medida será aplicable a las actuaciones de reparación realizadas en inmuebles afectados por el tren de borrascas registrado en Granada desde comienzos de 2026, una vez que la modificación de la ordenanza entre en vigor tras su tramitación administrativa y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.