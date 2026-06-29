Granada adecuará los patios de los colegios frente al calor y creará una red de refugios climáticos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visiona el proyecto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ultima la licitación del proyecto que permitirá adecuar los patios de los 38 centros educativos de la capital frente al calor, creará nuevos espacios de sombra y zonas verdes en plazas y diseñará una red de refugios climáticos.

Según ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se trata de un conjunto de actuaciones que cuentan con un presupuesto global de 4.270.000 euros y están enmarcadas en la estrategia de adaptación climática del Plan de Actuación Integrado 'Granada Cohesión Conexión 2030'.

Está financiada con fondos Feder a través de la convocatoria de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) del Ministerio de Hacienda, donde el proyecto presentado por el Ayuntamiento fue valorado como el de "mayor calidad técnica del país", con 91,25 puntos sobre 100 y frente a una media nacional de 60,36 puntos.

"La realidad climática es cada vez más exigente y nos deja unas temperaturas extremas ante las que tenemos que estar preparados. Granada debe estar dotada de las herramientas necesarias para afrontar episodios de calor cada vez más intensos y frecuentes, por lo que es urgente ofrecer una respuesta estructural y de largo recorrido que transforme nuestros barrios y nuestros centros educativos", ha valorado la regidora.

Así, el proyecto de adaptación climática de espacios exteriores contempla tres ejes principales que comparten el objetivo de "combatir el efecto isla de calor urbano" y "mejorar el confort térmico de la ciudadanía durante las olas de calor estivales".

Por un lado, se destinarán 2,8 millones para dotar de soluciones de sombreado, vegetación y agua a los 34 centros educativos de Primaria y las cuatro escuelas infantiles municipales de la capital.

Por otro, se dedicarán 1,5 millones de euros a la intervención en espacios públicos, concretamente el desarrollo de 45 estaciones de descanso o 'islas urbanas' de sombra y la mejora de tres plazas públicas: Plaza 28 de Febrero en el distrito Norte, Bulevar Rector Gallego Morell en Chana y Torre de la Pólvora en Zaidín.

La red de 45 islas permitirá conectar de manera sostenible las tres zonas de intervención del EDIL (Norte, Chana y Zaidín) para cohesionarlas y adaptarlas climáticamente, creando un itinerario adaptado de más de 10 kilómetros de 'caminos amables' que permitirá cruzar la ciudad de Norte a Sur con paso por Camino de Alfacar, Periodista Luis de Vicente, Joaquina Eguaras, Ribera del Beiro, Carretera de Málaga, Camino de Ronda, Avenida de América, Avenida de Dílar y Pintor Manuel Maldonado, entre otras.

En cifras, entre las actuaciones previstas en el conjunto del proyecto destaca la instalación de 157 pérgolas bioclimáticas autoportantes hexagonales, de entre 4 y 6 metros de diámetro, distribuidas entre estas islas urbanas de sombra, las plazas y los colegios.

"Se trata de unas estructuras resilientes que mitigan el impacto del cambio climático y que cuentan, además, con un innovador diseño urbano", ha valorado.

Asimismo, ha señalado la alcaldesa, se llevará a cabo la plantación de un total de 206 nuevos árboles de especies adaptadas al clima mediterráneo que contribuirán a generar sombra natural y reducir la temperatura ambiental dotando al entorno de más zonas de vegetación.

Junto a esto, también se actuará sobre 4.195 metros cuadrados de superficies pavimentadas, sustituyendo el hormigón y el asfalto por nuevas soluciones permeables que favorezcan la infiltración del agua y reduzcan la acumulación de calor.

El proyecto incluye además la creación de 23 huertos escolares urbanos con fines educativos y participativos y la instalación de 70 fuentes de agua potable destinadas tanto a la ciudadanía como a la comunidad educativa.

"Estamos hablando de una actuación que combina mejora urbana, sostenibilidad, educación y salud pública. Cada nuevo árbol y cada espacio de sombra contribuirán a hacer de Granada una ciudad más resiliente y mejor preparada ante los retos ambientales de las próximas décadas", ha destacado la alcaldesa.

Los trabajos contemplan un plazo estimado de tres meses para la redacción de los proyectos técnicos y siete meses para la ejecución de las obras, dentro de los calendarios establecidos por la financiación europea.