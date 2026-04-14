Granada celebra este viernes la II edición de 'Granada de Tiendas' para dinamizar el comercio local

Presentación de la II edición de 'Granada de Tiendas'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de Granada volverá a convertirse el próximo viernes 17 de abril en un espacio de actividad en torno al comercio con la celebración de la II edición de 'Granada de Tiendas', una iniciativa del Ayuntamiento que aprovecha la llegada de la primavera para invitar a salir a la calle, recorrer las zonas comerciales y apoyar al comercio de proximidad.

La programación se distribuirá por distintos puntos del centro con propuestas pensadas para todos los públicos y con un planteamiento claro: generar ambiente, atraer visitantes y favorecer que ese movimiento tenga un impacto directo en los comercios.

"Granada de Tiendas es una invitación a vivir la ciudad desde el comercio, a pasear, a descubrir nuestros establecimientos y a entender que el comercio local forma parte de la identidad y del día a día de Granada", explica la concejala de Comercio, Elisa Campoy.

Uno de los ejes de la jornada será la intervención artística de escaparates en 42 establecimientos comerciales, en la que participan alumnos y alumnas de segundo curso de Ilustración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar.

Ocho estudiantes colaboran en esta propuesta, aportando creatividad y nuevas miradas a los comercios a través de diseños que buscan llamar la atención del público y reforzar la imagen de los establecimientos.

A esta acción se suman dos rutas teatralizadas bajo el título 'El Mercader de Sedas', que se desarrollarán a las 10,30 y a las 16,30 horas.

Ambientadas en la Granada del siglo XVI, recorrerán espacios como Plaza del Carmen, Bib-Rambla, Pasiegas, la Alcaicería, el Corral del Carbón o la Plaza del Padre Suárez, acercando al público a la tradición comercial de la ciudad y al papel de la seda en su desarrollo histórico.

Estas visitas, de aproximadamente dos horas de duración, contarán con guía oficial, actor y actriz, además de medios técnicos para facilitar el seguimiento del recorrido.

Se trata de una propuesta de carácter cultural, turístico y económico que busca diversificar la oferta en una fecha de especial actividad en la ciudad, incentivar el flujo de visitantes en las zonas comerciales y reforzar el tejido económico local.

Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse a través de la web descubriendogranada.com. La planificación de los horarios responde precisamente a ese objetivo: tras cada ruta, se abre un margen pensado para que los participantes continúen su recorrido por el centro y entren en los comercios.

Durante la mañana, entre las 11,30 y las 13,00 horas, el ambiente se reforzará con actuaciones flamencas en directo en Plaza Bib-Rambla, Plaza de la Trinidad y calle San Antón, generando distintos focos de atracción que inviten a recorrer el centro.

La iniciativa se completa con un concurso impulsado por el Centro Comercial Abierto, que premiará tanto la creatividad en los escaparates como la participación en redes sociales --reconociendo el escaparate con mayor visibilidad, el comercio más etiquetado y el participante más activo-- y contribuirá a amplificar la visibilidad del comercio local.

Además, en los días previos se desarrollará una campaña de promoción en redes sociales y mupis digitales, junto a la emisión en directo el día 17 del programa 'Hoy por hoy Granada' desde Plaza Bib-Rambla, reforzando la difusión de la iniciativa.

Para la concejala, "este tipo de acciones permiten conectar comercio, cultura y ciudad, generar actividad y seguir fortaleciendo un sector que es esencial para la economía local y para la vida de nuestros barrios".