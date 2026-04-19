Granada.- La Junta estudia las opciones para recuperar el edificio del CREA en Granada tras los daños por el temporal

Archivo - El río Aguas Blancas se desbordó el pasado febrero anegando el entorno del Crea en Pinos Genil, Granada. Archivo. - LUIS MIGUEL ÁVILA - Archivo

GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está analizando las diferentes alternativas para la recuperación total del inmueble del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) El Blanqueo, en Pinos Genil, cuyas instalaciones quedaron dañadas por el tren de borrascas del pasado febrero.

Parte del inmueble, donde también se encuentra la oficina del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, quedó anegado por el desbordamiento a principios de febrero del río Aguas Blancas a cuenta del desembalse de la prensa de Quéntar unido a las intensas lluvias que descargaba en esos momentos la borrasca Leonardo.

Esta situación dejó a localidad de Quéntar prácticamente incomunicada y dificultó en los primeros momentos el acceso a Pinos Genil, donde el agua fluía con fuerza en el cruce entre ambos municipios.

La A-4026, a la altura del CREA, quedó anegada y tuvo que ser cortada a la circulación, también por la presencia de un gran socavón justo en el acceso a este complejo.

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han señalado a Europa Press que en primera instancia se han realizado labores de limpieza que han resultado especialmente complejas en la primera planta del edificio.

Esto ha sido necesario para acceder hasta la segunda plata debido a la importante acumulación de lodo y otros restos de vegetación arrastrados por las tormentas.

Finalmente, fue posible habilitar la segunda planta para que el veterinario pueda llevar a cabo el triaje de los ejemplares, con la finalidad de determinar su estado y el traslado a otro centro de la red, para su adecuada atención.

En lo relativo a la recuperación de las instalaciones, desde la Consejería señalan que aún es pronto para determinar las actuaciones que se van a llevar a cabo, ya que se están analizando diferentes alternativas para la recuperación total del edificio, teniendo en cuenta las circunstancias acontecidas con el temporal.