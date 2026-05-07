Granada se suma a la gira de 100 años de los Globetrotters con un espectáculo el 17 de mayo en el Palacio de Deportes

El legendario equipo de baloncesto de exhibición estadounidense Harlem Globetrotters celebran un hito único en 2026 la historia del deporte y el entretenimiento como es su centenario con parada este próximo domingo en el Palacio de Deportes de Granada. - HARLEM GLOBETROTTERS

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El legendario equipo de baloncesto de exhibición estadounidense Harlem Globetrotters celebran un hito único en 2026 la historia del deporte y el entretenimiento como es su centenario. La gira de los 100 años de este espectacular grupo de basket tiene una cita prevista el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 18,30 horas en el Palacio de Deportes de Granada.

Según destacan en un comunicado, no se trata de una gira más, sino de una celebración mundial irrepetible que conmemora un siglo de legado sobre las canchas de los Globetrotters. Y la capital nazarí es una de las paradas de este tour histórico con un espectáculo excepcional, lleno de magia y jugadas de baloncesto increíbles.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos del legado de un siglo de espectáculo, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que los Harlem Globetrotters ofrecen.

Además de las jugadas imposibles y el humor característico del equipo, el espectáculo incorporará momentos vinculados al centenario, como los Golden Ball Moments, que conectan al público con algunos de los hitos, figuras y episodios más emblemáticos de la historia de los Harlem Globetrotters.

Los aficionados también podrán disfrutar con la compra del Magic Pass y del Celebrity Court Pass, que se han rediseñado cuidadosamente para la gira del centenario. Durante 30 minutos, los asistentes podrán saltar a la cancha, participar en retos junto a los jugadores, aprender algunos de los trucos más emblemáticos del equipo, hacerse fotos, conseguir autógrafos y disfrutar de acceso anticipado al pabellón y a la merchandising oficial.

Otras ofertas incluyen las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench, que permiten presenciar el partido desde el banquillo o asistir al calentamiento previo al partido como un miembro del equipo.

Los miembros de los Harlem Globetrotters poseen más de 60 récords Guinness y una trayectoria que los ha convertido en iconos globales del deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados 'Embajadores de la buena voluntad' para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.