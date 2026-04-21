Grande-Marlaska incrementa con más de 2.000 agentes el Plan Turismo Seguro para la época estival en Andalucía

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 21 abril 2026 18:29
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SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que han incrementado con más de 2.000 agentes el Plan Turismo Seguro para la época estival en Andalucía, en respuesta a la preguntada formulada por el Partido Popular en el pleno del Senado de este martes sobre el refuerzo con medios materiales y humanos la plantilla de la Guardia Civil en las costas de Andalucía para hacer frente a la época estival.

En este sentido, el ministro ha señalado que desde el 7 de junio de 2018 --cuando accedió al Ministerio-- "vimos con preocupación cuál era el estado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en medios personales como en medios materiales. Con ustedes había 142.000 agentes, policías y guardias civiles. Hoy hay 162.000, más de un 16%", ha destacado.

Por último, Grande-Marlaska ha expuesto que "en los gobiernos del señor Rajoy se perdieron más de 1.500 agentes, pero con nosotros se han recuperado 5.000".

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