Los gruistas de Córdoba piden a Inspección "celeridad" en investigar denuncias "por vulneración del derecho de huelga"

Los gruistas se concentran ante la Inspección de Trabajo y le piden celeridad en investigar denuncias por vulneración del derecho de huelga. - CCOO

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de grúas torre de la provincia, que llevan en huelga más de un mes y medio reclamando un incremento salarial, se han concentrado este miércoles a las puertas de la Inspección de Trabajo en Córdoba para reclamar a la autoridad laboral "la máxima celeridad en la investigación de las denuncias" que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba "por vulneración del derecho de huelga".

En concreto, según han informado CCOO en una nota, ambos sindicatos han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo "por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles, ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración".

A este respecto, el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha asegurado que, "desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras".

Por su parte, el delegado de FICA UGT Córdoba y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que "hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental, como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa, como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado".