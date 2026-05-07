Grupo Samcor y Caliphal Labs, ganadores de los Premios AJE Córdoba 26

Galardonado en los Premios AJE Córdoba 26. - AJE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha celebrado este jueves la gala de entrega de los Premios AJE Córdoba 26, donde se han reconocido los proyectos empresariales y emprendedores más destacados de la provincia, alzándose ganadores Grupo Samcor y Caliphal Labs.

Según ha informado AJE en una nota, en un acto que ha congregado en el Hotel Eurostars Palace a más de 300 asistentes, se han anunciado los dos ganadores de esta edición, enmarcada bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito'.

Así, Grupo Samcor ha sido galardonado en la categoría de Trayectoria Empresarial, mientras que Caliphal Labs lo ha sido en la categoría de Iniciativa Emprendedora. Junto a ellos, Bodegas El Monte y Casas Electronics han resultado finalistas en sus respectivas categorías tras una selección de entre más de una veintena de candidaturas de toda la provincia.

Ambos ganadores han obtenido, además del máximo reconocimiento provincial, el pase directo a la fase regional para representar al talento cordobés en los Premios AJE Andalucía.

Además de con empresarios y asociados, la gala ha contado con un fuerte respaldo institucional encabezado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, quienes han acompañado a la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y todo su comité ejecutivo.

Capitán ha señalado que lo que se ha visto en la gala es "el motor de la provincia: proyectos que demuestran que emprender en Córdoba no solo es posible, sino que nos permite jugar en otra liga". Además, ha agregado que son la asociación de jóvenes empresarios "más grande de España" porque han entendido que juntos son "más fuertes y que AJE es el escudo y el refugio que todo emprendedor necesita para convertir sus sueños en realidades".

"Presentarse hoy a estos premios es, en sí mismo, un acto de rebeldía y liderazgo. A pesar de las incertidumbres y los obstáculos, los jóvenes empresarios cordobeses seguimos siendo los primeros en levantar la persiana y los últimos en apagar la luz. Sois el orgullo de Córdoba porque sois el futuro que otros no se atreven a construir", ha añadido.

AJE Córdoba ha contado en esta edición 26 con el apoyo de PTV Córdoba, Grupo Corpodat SPM como patrocinadores principales; con Aliot Innovación, Conversia, Fernando Sendra, International Coverpool, Jabea, Ocasión Casa, RG3, RRYP Global, Grupo Sercolu, SP Group y Studio 128K como patrocinadores, así como con el respaldo de la Fundación Fulgencio Meseguer y Caja Rural del Sur como patronos.

UN ECOSISTEMA EN CRECIMIENTO

La participación de 21 empresas este año --con 14 proyectos en Iniciativa Emprendedora y siete en Trayectoria Empresarial-- refleja "la vitalidad de un tejido productivo en Córdoba que no solo se consolida, sino que se renueva constantemente con nuevas ideas".

El jurado, que se reunió el pasado 29 de abril en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, valoró criterios como la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y el impacto social en su fallo.

A lo largo de sus 25 ediciones previas, los Premios AJE Córdoba han impulsado la visibilidad y la consolidación de empresas jóvenes de la provincia Globalzia --que presta servicios en los sectores de obra civil, edificación industrial y dotacional, energía y telecomunicaciones-- o Grupo Sercolu --especializado en ofrecer soluciones gastronómicas de alta calidad con un equipo de casi 100 personas--, ambas firmas ganadoras en la convocatoria anterior.