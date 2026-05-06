La Guardia Civil investiga en Córdoba a un hombre por tenencia ilícita de una tortuga de especie protegida

Un agente del Eprona sostiene al ejemplar recuperado de tortuga de espolones africana. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de del Plan de Acción Tifies (Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, por tenencia ilícita de una especie protegida, en concreto de un ejemplar de tortuga de espolones africana (Centrochelys Sulcata).

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, a raíz de la llamada de un ciudadano a la Central COC de la Guardia Civil de Córdoba, en la que informó del hallazgo de una tortuga de grandes dimensiones que pudiera estar perdida o abandonada en el término municipal de Córdoba.

Inmediatamente, la Central COC envió a la Patrulla de Protección de la Naturaleza más cercana, que se desplazó hasta el lugar de aparición del animal, verificando que se trataba de una tortuga de más de 35 kilos de peso y de gran envergadura, iniciando en el lugar las primeras gestiones, tendentes a la identificación del animal y localización de sus posibles propietarios.

Siguiendo con la investigación, el Eprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, mediante un informe técnico emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), certificó que se trata de un ejemplar de tortuga de espolones africana (Centrochelys Sulcata).

Es, por tanto, una especie protegida recogida en el Apéndice II del Convenio Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como en el Anexo B del Reglamento (CE) número 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Fruto de las gestiones realizadas, los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar e identificar a la persona propietaria del animal, careciendo esta de documentación que justificase la legal tenencia de dicha especie protegida, así como la certificación de que el espécimen no procede de capturas ilícitas en el medio natural.

Al no acreditar el propietario la tenencia del animal conforme a la normativa reguladora y observar los agentes instructores del Eprona indicios de la comisión de un posible delito por tenencia ilícita de una especie protegida, se procedió a la investigación de la persona reseñada, como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, dando cuenta de los hechos también, mediante informe-denuncia, a las distintas autoridades administrativas competentes en la materia.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado competente de Córdoba, siendo la tortuga intervenida, de manera cautelar, por la Guardia Civil y posteriormente depositada a disposición judicial en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, al ser este un centro habilitado de rescate Cites, que cuenta con el personal veterinario e instalaciones adecuadas para el cuidado del animal.