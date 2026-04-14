Hacemos Córdoba lleva al Pleno una moción para reforzar la FP pública y garantizar una "oferta suficiente"

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha informado este martes sobre la moción que llevará al Pleno ordinario del jueves, centrada en el refuerzo de la Formación Profesional (FP) pública en la ciudad y en la necesidad de garantizar una oferta "suficiente y accesible" para la ciudadanía.

Según ha informado la formación en una nota, en relación con la moción, desde el grupo municipal se ha explicado que esta iniciativa busca "poner luz al refuerzo de la formación profesional pública en nuestra ciudad" y garantizar la existencia de profesionales cualificados que respondan a las necesidades del tejido productivo. En este sentido, han advertido de que la FP "tiene una creciente demanda por parte de la ciudadanía" y se ha consolidado como "una opción de salida profesional importante".

Según han señalado, la Junta de Andalucía "prevé para el siguiente curso cerrar 36 líneas de ciclo formativo", al tiempo que "la oferta privada ha subido un 66% frente a la pública, que solo ha crecido un 29%". A juicio del grupo, esta situación evidencia una "privatización encubierta de este servicio", puesto que el acceso a la formación privada puede suponer un coste aproximado de 4.000 euros para el alumnado.

Además, en la moción también pone el foco en casos concretos de la provincia, como el IES Puente de Alcolea, donde "se están solicitando ciclos formativos que cuentan con demanda empresarial y no se están concediendo", o el caso de Lucena, donde "se pretende suprimir el ciclo de Formación Profesional básica específica en cocina y restauración para personas con discapacidad". Para Hacemos Córdoba, estos ejemplos reflejan que "el Partido Popular no quiere invertir en la formación pública y menos en la que más lo necesita".

Asimismo, han recriminado dificultades en el desarrollo de la Formación Profesional Dual. En concreto, han apuntado que "muchos institutos públicos tienen serias dificultades para ofrecer prácticas", lo que obliga al alumnado a "buscarlas por su cuenta", una situación que se agrava en el caso de personas con necesidades especiales, que encuentran "una doble dificultad".

Por ello, según Hacemos Córdoba, la moción plantea exigir al Gobierno andaluz que amplíe la inversión en recursos y ciclos formativos públicos, incluyendo la implantación de al menos 31 nuevos ciclos vinculados a la futura base logística del Ejército, en especialidades como electromecánica, mantenimiento electrónico, soldadura, transporte y logística o análisis y control de calidad.

En segundo lugar, el grupo municipal ha criticado el incumplimiento del pago medio a proveedores del Consistorio de Córdoba, que consideran un reflejo de la gestión del actual equipo de gobierno. Según han expuesto, "es algo que venimos denunciando recurrentemente en numerosos plenos", señalando que existe una "falta de gestión y de organización".

Asimismo, desde Hacemos Córdoba han criticado que esta situación se produce pese a que el Consistorio cuenta con "los gastos más altos prácticamente de toda la historia en personal directivo y personal de confianza", lo que, a su juicio, contrasta con el incumplimiento de indicadores como el periodo medio de pago o la estabilidad presupuestaria.

En este sentido, han afirmado que "lo que viene a poner blanco sobre negro es que la gestión del Partido Popular en este Ayuntamiento es nefasta", señalando también la recurrencia de modificaciones presupuestarias y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Por último, el grupo municipal ha querido trasladar su condena por el asesinato de una mujer en el barrio de la Fuensanta, ocurrido en la jornada anterior. Desde Hacemos Córdoba han calificado el suceso como "lamentable" y "execrable", mostrando su "más amplia repulsa" ante lo ocurrido.

Asimismo, han señalado que se trata de "un asesinato sin paliativos, vil y cruel", al tiempo que lo han definido como "terrorismo patriarcal que ha tenido lugar en nuestra ciudad". El grupo ha expresado su solidaridad "con la familia, con los hijos de Tully y con los vecinos del barrio de la Fuensanta".

Finalmente, han reclamado a todas las Administraciones públicas, Junta de Andalucía, Gobierno central y Ayuntamiento, la implementación de medidas "que contribuyan a evitar que hechos como este vuelvan a producirse", insistiendo en la necesidad de "decir las cosas claras" ante este tipo de violencia.