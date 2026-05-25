Hallan el cadáver del joven de Andújar (Jaén) desaparecido cuando realizaba una ruta en el Monte Olimpo, en Grecia

Francisco de Paula Expósito en una fotografía enviada a su familia desde el Monte Olimpo. - FAMILIA EXPÓSITO

ANDÚJAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Francisco de Paula Expósito, el joven de 25 años de Andújar (Jaén) desaparecido desde el pasado 19 de mayo cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo, en Grecia, ha sido encontrado sin vida.

El Ayuntamiento de su municipio ha confirmado este lunes el fatal desenlace a través de una publicación en Facebook, consultada por Europa Press, en la que expresa su "profundo pesar por el fallecimiento del joven andujareño Francisco Expósito, de 25 años, ocurrido en un accidente en Grecia".

"Era una persona muy querida en nuestra ciudad y, desde la distancia, Andújar llora hoy su pérdida con enorme tristeza. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ofrecer todo el apoyo y la ayuda necesaria en estos difíciles momentos. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz", afirma en la citada publicación.

Un mensaje de Whatsapp que el joven mandó el pasado día 19 por la mañana a su familia, en el que indicaba que hacía el trayecto desde el refugio Spilios Agapitos, en el que se había hospedado la noche del 18 al 19, era la última noticia directa que se tenía de él.

La fotografía que también envió parecía estar hecha entre Skala y Skolio, según indicaron el pasado viernes desde la familia a Europa Press tras haber contactado con personal del refugio.

Al joven, que había viajado solo el sábado desde España, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. Durante parte de la ruta estuvo acompañado por una pareja alemana, que le aconsejó no seguir ante las condiciones meteorológicas "muy desfavorables", pese a lo cual decidió continuar para conseguir su "objetivo" sin que su familia sepa si alcanzó la cima.

Lo que sí sabe es que había reservado la noche del 19 de mayo una habitación en un apartamento, desde el que le han trasladado que "no pasó la noche allí no lo han visto por las cámaras de seguridad". Tampoco se subió al autobús que debía coger el miércoles 20 a las 13,30 horas ni al posterior vuelo que tenía reservado.

La familia también realizó una publicación en Facebook para pedir colaboración. En ella, aparecía una fotografía del joven en el Monte Olimpo con la que se pedía "toda la difusión posible" para que llegara a montañeros que pudieran estar por la zona, donde se estableció un operativo de búsqueda que, finalmente, ha encontrado su cuerpo.