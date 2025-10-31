Halloween y Todos los Santos en Andalucía 2025: Más de un centenar de actividades terroríficas y tradicionales

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía celebrará Halloween, este viernes 31 de octubre, y el Día de Todos los Santos, el sábado 1 de noviembre, con más de un centenar de actividades repartidas por sus ocho provincias. La programación incluye paseos del terror, exposiciones, concursos de disfraces y tradiciones locales, entre otras actividades, que permiten conmemorar ambas efemérides.

La nueva edición de la Noche en Negro convertirá este viernes Almería en un escenario de terror y diversión con más de 30 actividades en diez ubicaciones distintas. Entre las propuestas destacan demostraciones de danza, conciertos, talleres infantiles como creación de escobas voladoras y quidditch de calabazas, concursos de disfraces, 'flashmob' y un tributo a Héroes del Silencio. Además, habrá tres pasajes del terror gratuitos.

Los museos del centro, como el Museo Doña Pakyta, el CAF y el Murec, abrirán sus puertas gratuitamente con exposiciones, performances y proyecciones de cine de terror. Los barrios también celebrarán Halloween, en concreto, El Zapillo y El Alquián organizarán pasacalles, concursos y espectáculos; San Vicente tendrá un 'scape room', y Cabo de Gata talleres de cocina y animación musical.

En Cádiz capital, Halloween se celebrará con el Circo del Horror, un pasaje terrorífico instalado en los bajos del Museo del Títere. La experiencia, ambientada en un antiguo circo ambulante, estará hasta este sábado. Además, este viernes sus personajes protagonizarán un desfile por las calles de la ciudad.

Igualmente, en San Fernando, los clásicos monstruos del cine y la literatura --Drácula, Frankenstein o la momia-- llenarán la ciudad de espectáculos y pasajes del terror, con la Plaza del Rey como epicentro y un Museo Viviente de los Monstruos como principal atractivo.

Córdoba será este fin de semana el epicentro de la reflexión sobre la muerte con las III Jornadas de Cultura Funeraria de Andalucía, organizadas por el Grupo Sísifo y la Cátedra de Turismo de la UCO. El programa incluirá conferencias, talleres, visitas guiadas y actividades, como recorridos por el Cementerio de la Salud, la exposición Santos 2024 y una conferencia sobre los paisajes funerarios de la Córdoba romana.

La empresa municipal de Cementerios de Córdoba (Cecosam) ha organizado un completo programa por el Día de Todos los Santos, que incluye visitas guiadas, teatro, música, recitales y conferencias. Entre las actividades destacan el itinerario turístico 'La ciudad de los recuerdos', las rutas nocturnas de Córdoba misteriosa y conciertos de Ars Sacra y el coro Euterpe. Además, este sábado y domingo se celebrarán misas en los cementerios de San Rafael, La Fuensanta y La Salud.

DESCUBRE LA RUTA PARA CONOCER HISTORIAS REALES DE TERROR

Rutas Misteriosas presentará 'Retro Halloween', una experiencia que recorrerá las calles cordobesas en busca de historias reales de terror que inspiraron clásicos del cine, desde 'El Exorcista' hasta 'Pesadilla en Elm Street'.

Asimismo, la localidad de Monturque celebrará hasta este domingo la XVII edición de 'Mundamortis'. Referente nacional en patrimonio funerario, el evento ofrecerá actividades culturales, turísticas y gastronómicas, y conmemora su Primer Premio Nacional a la Mejor Actividad de Puertas Abiertas.

En la provincia de Granada, Halloween se mezcla con las tradicionales fiestas de las castañas y los rituales de Todos los Santos. En Íllora, las "marimantas" marcan el inicio de una noche terrorífica con castañas asadas, el cuento de 'La viuda negra' y farolillos de melón, organizada por asociaciones locales y el Ayuntamiento.

En Huétor Tájar, más de 40 voluntarios han preparado un Pasaje del Terror para este viernes y sábado, mientras que en Otura se celebrará su Fiesta de las Castañas con 300 kilos de castañas asadas y anís en el Pabellón El-Deyre.

De igual modo, Alhendín ha organizado una semana de actividades, con una 'scape room' para jóvenes desde diez años. En Guadix también habrá 'scape room', talleres, laberinto del terror y merienda infantil este viernes en la Plaza de la Constitución.

En Huelva, la localidad de Gibraleón celebrará este viernes a medianoche una gincana que combina miedo, deporte y trabajo en equipo. La actividad, ambientada en una invasión zombi, retará a los participantes a superar distintas pruebas llenas de suspense.

LA MONAFEST LLEGA CON TEMÁTICA DE HALLOWEEN

Por otro lado, este viernes llega a la capital jiennense una edición especial de La MonaFest, con temática de Halloween, que se celebrará en el pabellón de Ifeja. El cartel lo encabeza Morad, junto a Pepe y Vizio, J Abecia, JP Fernández, Pedro Calderón y Yapi. Será el primer festival de Halloween de la provincia y se espera la asistencia de unos 10.000 jóvenes.

Además, en Andújar, el Área de Juventud ha organizado 'El Sótano de las Ánimas', una 'scape room' de misterio y terror que se desarrollará hasta este domingo en el Palacio de Don Gome. La programación incluye además la 'Noche de juegos terroríficos', con juegos de mesa, rol y una partida multitudinaria al anochecer.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga ha preparado actividades gratuitas de Halloween en todos los distritos que incluyen concursos de disfraces, pasajes del terror, talleres de maquillaje, manualidades, yincanas y espectáculos. Entre las citas destacan 'Terror en el Este' en Playa Virginia, la fiesta de Halloween en Parque de la Alegría, 'Circo del Miedo' en Bailén-Miraflores, 'La Noche de las Brujas' en Cruz de Humilladero, y celebraciones en Huelin, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos-Ciudad de la Justicia, con actividades adaptadas también para niños con necesidades especiales y animación de asociaciones vecinales.

¿HABRÁ EXPERIENCIAS DE TERROR BASADAS EN VIDEOJUEGOS?

Además, el Polo Nacional de Contenidos Digitales (Tabacalera) acoge 'Poloween Horror Fest', un evento de creatividad digital que combina cine, literatura, videojuegos y experiencias interactivas de terror.

En Antequera, la Casa de la Juventud se transformará en un Pasaje del Terror este viernes, mientras que en Rincón de la Victoria, habrá castillos hinchables, talleres, conciertos, Escape Room y cuentacuentos en distintas plazas y centros culturales, además en La Cala del Moral se instalará un Pasaje del Terror.

Torremolinos, por su parte, ofrecerá proyecciones de cine de terror, talleres de manualidades, cuentacuentos, pasajes del terror y actividades para jóvenes. En Fuengirola, el Museo de la Ciudad y el centro gaming Cyberpunk acogerán experiencias terroríficas basadas en videojuegos y escenarios interactivos.

En Vélez-Málaga, el Parque María Zambrano se convertirá en un apocalipsis zombie con gincanas y pruebas por equipos. Torrox celebrará cuentacuentos teatralizados y talleres de manualidades en la Biblioteca Central de Torrox Costa. Benalmádena acogerá 'Puerto Terror' en el Puerto Deportivo, con talleres infantiles, conciertos, pasacalles, mercados temáticos y actividades de 'Truco o trato' durante todo el fin de semana.

UN PASEO POR LA LITERATURA DE TERROR

Por último, en Sevilla la Feria del Libro acogerá por primera vez un festival de literatura de terror que tendrá lugar durante este viernes y sábado y contará con actividades como el taller de escritura creativa 'La atmósfera del terror'; 'Mujeres monstruosas' y una ruta de fantasmas y leyendas, entre otros.

El Castillo de las Guardas vivirá la noche de Halloween con la llegada, un año más, de su ya tradicional Pasaje del Terror que comenzará a media tarde en el Centro de Participación Activa del municipio.

Además, las calles de Cañada Rosal se iluminarán esta noche con farolillos de melón elaborados por vecinos y mayores del pueblo, que compartieron recuerdos de cuando, hasta los años 60, confeccionaban estos farolillos con frutos tardíos del huerto. Los niños podrán recorrer las calles con sus disfraces de Halloween, disfrutando de los farolillos y caramelos.