Heridos dos alumnos tras disparar con una escopeta de perdigones contra un colegio en Granada capital

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga los disparos efectuados este martes por un individuo contra un colegio del entorno de La Chana, en Granada capital, que se han saldado con dos alumnos heridos.

Según han detallado fuentes del Cuerpo a Europa Press, el incidente se ha producido en torno a las 11,00 horas, cuando una persona, presuntamente con una carabina de aire comprimido, disparó perdigones contra la fachada del centro. Algunos de ellos penetraron por una ventana y alcanzaron a los dos estudiantes.

En concreto, uno de los menores ha resultado herido en la cara y el otro en la espalda. No obstante, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que ambos se encontraban fuera de peligro, ya que los disparos se realizaron "a larga distancia" y no provocaron lesiones graves.

La UPR ha llevado a cabo una inspección ocular en la zona y ha constatado la ausencia de casquillos, al tratarse de perdigones que se desintegran con la propia pólvora. La investigación está siendo asumida por la Inspección Central de Guardia y será derivada a grupos especializados, como el de delincuencia urbana o el de homicidios.

Por el momento, ninguno de los padres de los menores afectados ha interpuesto denuncia por lo ocurrido.