El Imdeec adjudica el estudio técnico para evaluar el impacto económico del corte ferroviario y las borrascas en Córdoba

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha adjudicado la contratación de un estudio especializado que determine, "con rigor técnico y datos contrastados, el alcance real de las pérdidas económicas sufridas en el municipio" por el corte de la conexión ferroviaria y las borrascas desde mediados de enero y durante buena parte de febrero.

El estudio, según ha informado el Consistorio en una nota, se desarrollará en el plazo de un mes, "al objeto de contar con datos reales en el menor plazo posible". El contrato se ha adjudicado a la entidad Logica Plural por importe de 8.455,48 euros (IVA incluido).

Esta medida surge "ante la situación que vive la ciudad desde el pasado mes de enero de 2026, marcada por dos factores críticos, el grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó inactiva la línea de Alta Velocidad con Madrid durante varias semanas, y el paso sucesivo de borrascas que han provocado inundaciones e incidencias constantes".

Además, según ha señalado el Ayuntamiento, "la paralización de la vía férrea, no sólo ha afectado al flujo de viajeros en una conexión vital para el sector turístico, sino que también ha generado importantes complicaciones logísticas para el tejido empresarial local".

En consecuencia, "esta licitación es una respuesta directa a la estrategia de escucha activa liderada por el gobierno municipal", que recientemente mantuvo un "encuentro clave con la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y representantes de las principales asociaciones del sector, como Aehcor, Hostecor, agencias de viajes y guías intérpretes".

En dicha reunión, "que fue presidida por Blanca Torrent y Marian Aguilar, el sector privado trasladó su profunda preocupación por la merma en la llegada de visitantes y el temor a que la falta de fiabilidad en las conexiones ferroviarias y terrestres lastre citas estratégicas, como la Semana Santa o la captación de eventos en el sector MICE".

Al respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha recordado que la prioridad del gobierno local "ha sido recibir la información directa del sector y unir fuerzas", siendo "fundamental que las administraciones vayamos de la mano para exigir que Córdoba tenga las conexiones que merece, garantizando así la estabilidad de nuestras empresas y autónomos".

El contenido del estudio va a analizar, tanto los daños directos, como los indirectos en sectores transversales. Así, en el ámbito turístico, se evaluará la caída de reservas hoteleras, la cancelación de congresos y el descenso en las visitas a monumentos emblemáticos, como la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos o Medina Azahara.

Además, el informe pondrá el foco en el comercio en general, las pymes de zonas turísticas, la joyería, la artesanía y el sector cultural, incluyendo la venta de entradas en teatros y museos. Para "garantizar la precisión del análisis, la consultora comparará los datos actuales con los registros de los primeros meses de 2025, permitiendo así cuantificar la desviación económica real y el impacto en el empleo local".

Con estos datos en la mano, el Imdeec podrá "diseñar acciones específicas y planes de choque destinados a los sectores más vulnerables, reforzando la Marca Córdoba frente a contingencias externas".