El Imdeec y Futuro Singular Córdoba impulsan la empleabilidad en jardinería para personas con discapacidad intelectual

La fundación Futuro Singular Córdoba inicia el proyecto técnico 'Actividades auxiliares en viveros y centros de jardinería para personas con discapacidad intelectual', con apoyo del Imdeec. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundación Futuro Singular Córdoba ha iniciado el proyecto técnico titulado 'Actividades auxiliares en viveros y centros de jardinería para personas con discapacidad intelectual'. Esta iniciativa se desarrolla bajo la Línea 2 de la convocatoria de subvenciones para Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL 2025) del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), con el objetivo de mejorar la inserción laboral de este colectivo.

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa, que inició su andadura con ocho alumnos y cuenta actualmente con siete participantes, se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de la entidad en el Polígono Las Quemadas.

El itinerario formativo de este año destaca por ser un curso específico estructurado en cinco módulos técnicos y transversales. El primero se centra en la Prevención de Riesgos Laborales, abordando conceptos básicos de seguridad, el uso seguro de maquinaria y herramientas para el montaje de estructuras, así como la ergonomía y la identificación de riesgos ambientales como el calor o el frío.

El segundo módulo ofrece una introducción práctica al trabajo en vivero, el reconocimiento de sus zonas principales y el funcionamiento de los plásticos de cubierta, mientras que el tercero profundiza en la propagación, cuidado y mantenimiento de plantas, incluyendo la preparación de bandejas, el control de malas hierbas, el riego y la poda básica.

El cuarto bloque trata la gestión y comercialización, con especial atención a los criterios de calidad para la selección de ejemplares, el etiquetado adecuado y los procesos logísticos de embalaje y envío. Y el quinto módulo refuerza competencias transversales para la empleabilidad, como la autonomía personal, las habilidades de comunicación y la organización y responsabilidad dentro del equipo de trabajo.

Este proyecto da continuidad a la labor formativa de la fundación, que en los años 2021 y 2022 desarrolló itinerarios de inserción para 20 y 30 personas respectivamente. A diferencia de aquellas ediciones, centradas principalmente en competencias transversales y derechos laborales --como el conocimiento de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, técnicas de búsqueda de empleo, tipos de contratos o igualdad de género--, la presente convocatoria apuesta por una especialización técnica en jardinería.

Gracias a estas ediciones anteriores, se ha logrado la contratación de diez personas: cinco en la propia fundación y otras cinco en empresas del mercado ordinario.

'FORTALECER LOS BARRIOS'

En el marco de esta colaboración institucional, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "desde las instituciones, la labor técnica es apoyar proyectos que, como este, revierten positivamente en el tejido social de Córdoba, facilitando que el compromiso con la integridad y la formación especializada siga fortaleciendo los barrios".

Por su parte, la presidenta de Futuro Singular, Ángela Amate, ha valorado la participación en los proyectos del instituto municipal señalando que "supone una gran oportunidad para la mejora de las habilidades laborales para muchas personas con discapacidad intelectual, lo que mejora sus opciones de empleabilidad.

"Desde la fundación se reconoce la apuesta que desde el Imdeec se realiza para apoyar a las personas con discapacidad intelectual", ha subrayado, para agregar que esperan "seguir participando en sucesivas convocatorias".