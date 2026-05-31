Incendio urbano declarado entre la carretera GR-3424 y la Urbanización La Joya en Pulianas (Granada)

Archivo - Bomberos del consorcio provincial de Granada. - 112 - Archivo

PULIANAS (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos de Granada, junto con la asistencia de una autobomba y un grupo de bomberos forestales del Plan Infoca, se encuentran trabajando en la extinción de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de Pulianas (Granada), entre la carretera GR-3424 y la Urbanización La Joya.

Según ha emitido la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), Bomberos de Granada del Parque Norte se encuentran trabajando en esta emergencia.

Asimismo, fuentes del Plan Infoca han confirmado en Europa Press que la Guardia Civil y Protección Civil del municipio granadino se encuentran asistiendo en la zona.