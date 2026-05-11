El Incibe reúne a jóvenes en Jaén para hablar del uso de la IA y sus riesgos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la jornada 'Seguridad Digital para Educar en tiempos de IA' celebrada en Jaén. - INCIBE

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha organizado en Jaén la jornada 'Seguridad Digital para Educar en tiempos de IA', que ha contado con la presencia de estudiantes de diversos centros educativos de la provincia.

Tal y como ha emitido el Ejecutivo en una nota, el programa contó con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien conversó durante unos minutos con varios jóvenes sobre las problemáticas a las que ellos pueden llegar a enfrentarse en su uso de Internet y la tecnología y cómo el servicio 017 de Incibe puede ayudarles.

Por su parte, el ministro lanzó un mensaje a los jóvenes para que no olviden que la inteligencia artificial (IA) sirve "para lo mejor, usada para conseguir grandes avances y mejoras", pero también "para lo peor, empleada para cometer ciberacoso y otros delitos". "Es fundamental que vosotros aprendáis a convivir con la IA desde el principio, usándola para fines buenos, ya que hay reglas y normas que cumplir y lo que hacemos con ella tiene sus consecuencias", ha detallado.

En contexto, la inauguración de esta edición la llevaron a cabo el alcalde de Jaén, Julio Millán; el diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, Luis Miguel Carmona; la jefa de área de Proyectos Internacionales y Experimentación Educativa del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), Ana María Hernández; la directora de gabinete de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), Leticia Vilar; y el director general de Incibe, Félix Barrio.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha incidido en su intervención ante el alumnado participante en velar porque, "por encima de todo, la inteligencia humana siga siendo el elemento más importante para garantizar la ciberseguridad y convertir en oportunidades las amenazas, en un mundo cada vez más dominado por la IA".

"Porque la tecnología por sí misma, no garantiza la seguridad, educar en tecnología es hacer un futuro mejor, donde los avances sean aliados y el progreso tecnológico, a pesar de todo, siga al servicio de las personas", ha añadido el alcalde, según un comunicado emitido por el Consistorio jiennense.

El primer edil ha puesto de manifiesto "la poderosa herramienta que es la inteligencia artificial", y que es "imprescindible" esta formación sobre cómo usarla con responsabilidad y, sobre todo, conocer las amenazas "que pueden suponer en manos de ciberdelincuentes".

"Y por qué no, estos encuentros suponen también la apertura a nuevas vocaciones, estoy seguro de que de estos intercambios con escolares surgirá el talento aplicado al desarrollo tecnológico y muchos de ellos descubrirán un camino profesional y orientarán su formación a la ciberseguridad", ha agregado Millán.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

La actividad principal de la jornada ha sido el taller en línea '¡Claro!, aquí tienes otra propuesta. ¿Tú qué harIAs?', creado junto al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), e impartido por la docente Susi Profe, en el que han participado más de 4.500 alumnos, que se han conectado desde centros educativos de toda España.

A través de diferentes situaciones a las que los jóvenes pueden enfrentarse en su vida digital, se trabajó en la toma de decisiones inteligentes en temáticas como la difusión de imágenes íntimas generadas con IA y la 'sextorsión', así como la importancia del reporte de contenidos inadecuados.

A continuación, en el espacio La juventud pregunta-Mi mejor amigo es la IA, jóvenes integrantes de Plataforma de Infancia dialogaron sobre temas como el funcionamiento de la IA, la IA como apoyo social y emocional para muchos jóvenes y los riesgos que conlleva su uso excesivo.

Posteriormente, se llevó a cabo una actividad divulgativa '017, escuchamos, pero no juzgamos', a cargo de la técnico de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 de Incibe, Ángela G. Valdés, sobre los riesgos derivados de la IA entre menores, centrada en casos reales de ciberacoso, 'grooming', 'sextorsión' y manipulación de imágenes y vídeos recibidos en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, a través de su teléfono gratuito y confidencial 017. Al hilo, se ofrecieron consejos y recursos de ayuda para prevenir y afrontar este tipo de situaciones.

Por otra parte, Incibe entregó los premios de la cuarta edición del concurso '¿Qué es para ti el 017?', creado con el objetivo de dar a conocer a los centros educativos de España y su alumnado el servicio nacional, gratuito y confidencial 017-Tu Ayuda en Ciberseguridad de Incibe.

En contexto, esta edición del concurso ha contado con 147 vídeos participantes y durante la jornada se anunciaron los ganadores de las cuatro categorías, elegidos por el jurado, por representar mejor una o varias problemáticas que les preocupe al alumnado o que se hayan encontrado al usar Internet y las nuevas tecnologías.

Así, en la categoría A, que comprende a participantes de entre diez y trece años, ha recaído en el alumnado de sexto de Primaria del centro Santo Domingo Savio de Petrer (Alicante), por '017: Tu escudo digital'.

En la categoría B, de catorce a 16 años, el alumnado de actividad extraescolar del IES Giner de los Ríos de León, ha resultado ganador por 'Pesadilla viral'. Además, en la categoría C, a partir de 17 años, es el alumnado de primero de Bachillerato del colegio Ciudad del Sol de Lorca (Murcia) el que ha sido galardonado por 'No estás solo'. Finalmente, en la categoría D, a partir de diez años (EBO-TVA), ha sido reconocido el alumnado de TVA del IES Montes Obarenes de Miranda de Ebro (Burgos), por 'Incibe al rescate'.