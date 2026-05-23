El Infoca continúa los trabajos para estabilización, control y extinción de seis incendios forestales

Archivo - Helicóptero del Infoca, uno de los medios aéreos contra los incendios forestales, en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, continúa este sábado los trabajos para estabilizar el incendio declarado en el Cortijo Moyano de Játar (Granada), así como para controlar los incendios que permanecen estabilizados en el paraje La Sierrezuela en Adamuz (Córdoba) y en la localidad hispalense de Almadén de la Plata y extinguir los incendios que aún persisten en Almonte (Huelva) y en la Cuenca Minera de Huelva, además de otro más declarado en la localidad malacitana de Pizarra.

Así lo ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en relación con estos incendios que obligaron a activar la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ante la simultaneidad de los focos registrados y que actualmente se mantiene activa.

En concreto, el citado incendio aún sin controlar ha sido declarado a las 15,00 horas de este sábado, 23 de mayo, en la localidad granadina de Játar, en concreto, en el Cortijo Moyano.

Por su parte, los incendios estabilizados que aún se encuentran pendientes de controlarse se ubican en la zona de compensación de Melonares de Almadén de la Plata (Sevilla), estabilizado sobre las 17,40 horas; y en el paraje La Sierrezuela de la localidad de Adamuz (Córdoba), estabilizado a las 17,20 horas.

Los tres incendios que están cerca de extinguirse se ubican en un paraje del municipio malagueño de Pizarra, controlado a las 16,04 horas; en Almonte (Huelva), controlado a las 16,10 horas y otro más controlado en la Cuenca Minera de Huelva.

Además, en Málaga también se ha declarado como extinguido un incendio forestal en el paraje de Canillas de Aceituno (Málaga), cuyo fuego persistió desde el pasado jueves.

Por su parte, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha llamado este sábado a la "precaución, concienciación y responsabilidad ciudadana" en materia de incendios ante el aumento de temperaturas de forma generalizada en la comunidad andaluza.