El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Dúrcal (Granada)

Vista aérea del incendio declarado este viernes por la tarde en Dúrcal. - PLAN INFOCA

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado en la tarde de este viernes en un paraje del municipio granadino de Dúrcal, en la comarca del Valle de Lecrín.

Así lo ha informado el propio Plan Infoca a través de un mensaje publicado en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que detalla que el fuego ha quedado controlado a las 20,00 horas, tras iniciarse sobre las 15,30 horas.

En las labores de extinción han participado durante la jornada cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos autobombas y un helicóptero semipesado.