El Infoca da por extinguido el incendio de Pozoblanco (Córdoba) declarado este sábado tras el impacto de un rayo

Zona agrícola incendiada en Pozoblanco (Córdoba) a causa del impacto de un rayo. - PLAN INFOCA (X)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este domingo, a las 19,35 horas, el incendio que se declaró en la tarde del sábado en una zona agrícola de Pozoblanco (Córdoba) a causa de un rayo que ha caído en la zona.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el fuego ha sido apagado por los efectivos desplazados, entre ellos un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones para conseguir controlar el incendio.

Además, con el fin de sofocar las llamas provocadas por la tormenta seca, el Plan Infoca movilizó a un helicóptero semipesado a la zona agrícola afectada, que se encuentra cercana a un área forestal.

Fuentes del Plan Infoca han detallado a Europa Press que las dotaciones han acudido "muy pronto" tras declararse el fuego y han indicado en la zona del impacto "no hay mucha vegetación", motivo por el que han considerado que no revestirá de excesiva gravedad.