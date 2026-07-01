La insistencia de Vox en un pacto similar a Extremadura, Aragón y Castilla León enfría el acuerdo con el PP en Andalucía

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La insistencia de Vox en exigir un pacto similar a los cerrados en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León para desbloquear la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía está "enfriando" las posibilidades de acuerdo con el PP a poco más de 24 horas de la segunda votación en el Parlamento tras el 'no' de Vox en el primer intento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, las posiciones públicas de Vox reivindicando un modelo similar a los acuerdos vigentes en las tres comunidades con gobiernos de coalición con el PP se han convertido en el "principal escollo" para poder cerrar la negociación.

Aunque los de Santiago Abascal siguen sin plantear públicamente su exigencia de formar parte del futuro Ejecutivo de Juanma Moreno, desde el PP andaluz sí marcan distancias con esta posibilidad porque consideran que el escenario andaluz "no es comparable" al de Extremadura, Aragón y Castilla León ya que se han quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta, muy lejos del equilibrio de fuerzas en las otras comunidades que ya cuentan con gobiernos PP-Vox.

Las fuentes del PP-A consultadas por Europa Press aseguran que Vox ha planteado en la mesa de negociación la fórmula aplicada en el acuerdo de Castilla y León donde los de Santiago Abascal están al frente de tres consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. Este planteamiento no es compartido por el PP-A, que sólo estaría abierto a una presencia en el futuro Gobierno de Moreno "proporcional" al resultado de Vox en las elecciones del 17 de mayo.

Por su parte, fuentes de Vox no profundizan en detalles sobre la marcha de la negociación, que sigue centrada en "intercambiar papeles", pero sí recuerdan el precedente de la extremeña María Guardiola, que llegó a forzar una repetición electoral para terminar aceptando después un gobierno de coalición con Vox.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ya sugirió el pasado lunes que su formación votaría en contra de la investidura de Juanma Moreno en la sesión del jueves en caso de que los populares "sigan por este camino", llegando a añadir que lo apoyarán en "tercera, cuarta, quinta votación" o "nunca".

Este miércoles el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, no ha identificado el "escollo" para el acuerdo con el PP en Andalucía pero sí se ha preguntado "por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía".