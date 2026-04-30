Interceptado un furgón alquilado en la A-4, a su paso por Jaén, con 820 kilos de hachís

Imagen del furgón interceptado - GUARDIA CIVIL

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la A-4, a su paso por la provincia de Jaén, un furgón alquilado que transportaba 820 kilos de hachís distribuidos en 21 fardos.

El furgón había levantado sospechas en los agentes ante el comportamiento mostrado por el conductor. Tras la detención del vehículo, los agentes actuantes procedieron a la identificación de su conductor y único ocupante, un hombre de unos 30 años, que en todo mostró una aptitud "muy nerviosa" ante la presencia y preguntas de los agentes.

Debido a la sospecha de que pudiese estar ocultando algo, los agentes procedieron a la inspección superficial del vehículo, una furgoneta de alquiler, localizando en su interior un total de 21 paquetes o fardos de hachís, similar a los utilizados en el tráfico de sustancias estupefacientes, con un peso total de 820 kilogramos.

Como resultado de la intervención, se procedió a la detención del conductor, a la aprehensión de la droga y la intervención del vehículo.