Interior encomienda al Ayuntamiento de Almodóvar (Córdoba) la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil

Casa cuartel de la Guardia Civil en Almodóvar del Río. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha encomendado al Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) la ejecución de las obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil, de titularidad estatal, radicada en el municipio, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Así se establece en la resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y mediante la que se publica el convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión correspondiente al Ayuntamiento de Almodóvar, que fue suscrito recientemente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de Almodóvar, Ramón Hernández.

Este convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes, se ha suscrito por estar el Ayuntamiento de Almodóvar "en el ámbito territorial de los consejos comarcales del Instituto Nacional de Empleo (INEM)", a los que "resulta de aplicación el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio".

Dicho decreto regula la afectación, a través del PFEA, de "créditos" que el Instituto Nacional de Empleo (INE) destina, "con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales y otras administraciones públicas, cuando dichas contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social", como es el caso del proyecto referido al cuartel de la Guardia Civil.

De esta forma, el Ministerio del Interior (Guardia Civil) "encomienda al Ayuntamiento de Almodóvar del Río la gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio", para que sean "ejecutadas en las condiciones establecidas" en el mencionado Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

El Consistorio, por tanto, se obliga a gestionar la ejecución de las obras en base a las referidas condiciones recogidas en el Real Decreto en cuestión y "de acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de la comisión de seguimiento de este convenio".

Interior, por su lado, habrá de facilitar al Ayuntamiento de Almodóvar "toda la colaboración, apoyo y asistencia que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del presente convenio", colaborando también "en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el Ayuntamiento", a la vez que dictará "cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integren las actuaciones materialmente encomendadas" al Consistorio.

De igual forma, el Ministerio del Interior "dará conformidad, en su caso, a la redacción de los proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de supervisión, de aprobación y de inspección de las obras".