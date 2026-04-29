Interóleo eleva sus exportaciones al 30% del negocio y refuerza su presencia en mercados de Latinoamérica

Exposición de aceites de Interóleo - INTERÓLEO

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Interóleo ha cerrado 2025 con las exportaciones representando el 30 por ciento de su facturación total. Incluyen envíos a mercados como Italia, Estados Unidos y otros destinos, principalmente en formato granel. Italia se mantiene como el principal receptor, con más del 50 por ciento del total, seguido por Portugal, Sudamérica, China y EEUU.

La compañía ha alcanzado los 263 millones de euros de facturación y un volumen comercializado de 70.000 toneladas de aceite de oliva, reforzando su capacidad operativa tanto en el mercado nacional como internacional.

La evolución del negocio exterior en los últimos años refleja una apuesta por la internacionalización, que se ha consolidado como una de las principales palancas de crecimiento del grupo.

Actualmente, Interóleo desarrolla su actividad en mercados como Ecuador y otros destinos de Latinoamérica, donde el aceite de oliva español mantiene una demanda sólida y un posicionamiento competitivo.

En este contexto, el grupo trabaja en fortalecer su presencia en estos destinos, al tiempo que avanza en la apertura de nuevas oportunidades en regiones como Latinoamérica y otros mercados emergentes, donde el consumo de aceite de oliva continúa creciendo y presenta un importante potencial de crecimiento.

Esta estrategia genera valor directo para sus socios, con una plusvalía estimada de más de 1,5 millones de euros derivada de su capacidad comercial y de gestión.

El presidente del Grupo Interoleo, Juan Gadeo, ha apuntado en una nota informativa que la evolución de las exportaciones "confirma la solidez del modelo de Interóleo y su capacidad para adaptarse a un mercado global en constante transformación".

"Nuestro objetivo es seguir incrementando el peso del negocio internacional, consolidar nuestra presencia en los mercados en los que ya operamos y avanzar en nuevos destinos que nos permitan diversificar riesgos y generar mayor valor para nuestros socios", ha dicho Gadeo.

De cara a los próximos ejercicios, la compañía prevé seguir incrementando el peso de las exportaciones dentro de su actividad, con el objetivo de consolidar su presencia en los mercados clave y avanzar en nuevos destinos, reforzando así su posicionamiento en la cadena global del aceite de oliva.

Con más de 17.000 agricultores, el Grupo Interóleo continúa orientado en su objetivo de generar valor para el productor y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más internacionalizado. Además, comercializa aproximadamente el cinco por ciento de la producción española, el 12,5 por ciento de la producción de Jaén y el dos por ciento del total mundial.