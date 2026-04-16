Investigado por hurto al pillarlo in fraganti en Maracena (Granada) ocultando sillas y sombrillas de bar en un solar

Un investigado por la Policía Local por hurto al pillarlo in fraganti en Maracena ocultando sillas y sombrillas de un bar - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Maracena (Granada) investiga a un hombre por un presunto delito de hurto al captarlo in fraganti cuando ocultaba sillas y sombrillas que habría sustraído de un bar.

Según el relato policial, los hechos ocurrieron este pasado miércoles por la noche y de los mismos fueron avisados los agentes por parte de una persona que les llamó para decirles que había visto a alguien ocultando sillas en un solar.

Una vez en el lugar, los policías solo vieron sillas y sombrillas en el lugar indicado, por lo que hicieron una ronda de vigilancia a distancia y, momentos después, le captaron in fraganti cuando llevaba al lugar otro puñado de sillas.

El ahora detenido no quiso dar explicaciones a los tres agentes que le sorprendieron e incluso salió huyendo a la carrera, aunque fue reducido a apenas 500 metros.

Se instruyen diligencias por un presunto delito de hurto al varón, y los enseres del bar quedaron a buen recaudo gracias a la colaboración de los operarios municipales.