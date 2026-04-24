Investigado un vecino de Villa del Río (Córdoba) acusado de captura ilegal de aves tras intervenirle 35 trampas

Trampas de ballesta intervenidas por la Guardia Civil, a través de sus unidades del Seprona. - GUARDIA CIVIL

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través de sus unidades del Seprona, ha investigado a un vecino de la localidad cordobesa de Villa del Río, como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre tras intervenirle 35 trampas de ballesta conocidas como 'costillas'.

Según ha informado la Benemérita en una nota, esta actuación se ha desarrollado en el marco del 'Programa Coopera', que potencia el apoyo operativo mutuo entre Guardas Rurales y Guardia Civil mediante el intercambio de información.

El éxito de la investigación es el resultado directo de la constante coordinación operativa entre la Guardia Civil y el personal de seguridad privada del ámbito rural. En esta ocasión, la labor de los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto de caza afectado ha resultado fundamental, porque detectaron la presencia sospechosa del individuo en el paraje afectado, una zona querenciosa para este tipo de capturas ilegales.

El presunto autor sorprendido por la presencia de la guardería rural emprendió una rápida huida campo a través con el objetivo de evitar su identificación 'in situ', a la vez que arrojó al forraje una bolsa con artes prohibidas, 'costillas'.

Inmediatamente, los guardas rurales pasaron el aviso a la patrulla del Seprona de Montoro, que tras la pertinente comunicación de los hechos y la recepción de las artes incautadas, ha investigado al presunto autor e instruido las correspondientes diligencias penales.

GRAVE RIESGO

Durante la intervención se han retirado del medio natural un total de 35 trampas metálicas de las denominadas 'costillas' o 'perchas pajareras', contabilizando las intervenidas en la bolsa arrojada y las halladas en el entorno.

El uso de estas artes constituye un grave riesgo para la biodiversidad, ya que actúan mediante un mecanismo de ballesta de nula selectividad que atrapa de forma indiscriminada a pequeñas aves insectívoras, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de plagas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro. Paralelamente, los agentes del Seprona han tramitado el preceptivo informe denuncia por infracción muy grave a la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía. La Guardia Civil agradece y pone en valor la imprescindible colaboración de la Guardería Rural para la protección del patrimonio natural.