Una investigadora de la UGR pone a hacer sentadillas a 200 asistentes al mayor congreso mundial sobre obesidad

Una investigadora de la Universidad de Granda pone a hacer sentadillas a 200 asistentes al mayor congreso mundial sobre obesidad mostrar la evidencia sobre las diferentes intensidades de ejercicio en intervenciones para combatir la grasa corporal. - UGR

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad de Granada (UGR) Cristina Cadenas ha puesto a hacer sentadillas a 200 asistentes al mayor congreso mundial sobre obesidad que estos días se ha celebrado en Estambul (Turquía).

Cadenas Sánchez es una investigadora de referencia internacional en todo lo que tiene que ver con el impacto positivo del ejercicio físico sobre la salud de las personas. Pertenece al Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte y al Grupo Profith del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la UGR.

Su participación en el mayor congreso mundial sobre obesidad, el 33rd European Congress on Obesity, ha ido acompañada de una actividad original: levantar del asiento y poner a hacer sentadillas simultáneamente a las 200 personas que escuchaban su coloquio.

La charla de la científica de la Universidad de Granada se ha titulado 'What do we know about the role of intensity in physical activity?'. Ha tratado acerca del rol de la intensidad del ejercicio físico, por lo que Cristina Cadenas comenzó su intervención pidiendo a los asistentes que aplicaran una fórmula "que ellos quizá no sabrían: calcular 220 menos la edad de la persona. A continuación, les pedí que se quedaran con ese número en mente", detalla la profesora.

"Más adelante, les pregunté si creían que todo movimiento es igual, y levantaron la mano los que no lo pensaban. Entonces, indiqué: vamos a ver la diferencia", momento en el que la investigadora propuso 20 segundos de ejercicio y diez segundos de descanso.

La actividad, en pleno congreso, ha consistido en zancadas acompañadas de una breve conversación de presentación con la persona que cada uno tuviera a su derecha; jumping jacks, acompañadas de una conversación ágil con la persona de la izquierda sobre el trabajo de cada uno; y sentadilla más salto, tocando una palmada en el aire, mientras volvían a hablar con la persona de la derecha sobre si se realiza o no actividad física.

Luego, Cristina Cadenas volvió a recordar la fórmula del principio, la que cada uno debía memorizar, que es la cuenta simple para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Posteriormente, explicó a los asistentes dos maneras de identificar las diferentes intensidades.

La primera, el test del habla, el cual da sentido a que los asistentes tuvieran que hablar durante la actividad física. La segunda, una tabla con los porcentajes de intensidades que corresponden a actividad ligera, moderada y vigorosa.

El objetivo de esta performance ha sido mostrar la evidencia sobre las diferentes intensidades de ejercicio en intervenciones con niños y adolescentes para combatir la grasa corporal y mejorar la salud cardiovascular y cerebral.

"Las reacciones a la dinámica han sido muy positivas. Los asistentes me han felicitado por la presentación y por todo lo que ha conseguido transmitirles", cuenta Cristina Cadenas.

Un total de 4.500 personas han batido el récord general de asistencia en la edición 2026 del European Congress on Obesity, organizado por la European Association for the Study of Obesity. Al evento han acudido especialistas de los cinco continentes.