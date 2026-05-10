Irene Montero pide "criterio médico" ante los casos de hantavirus y critica al PP: "Si no aportan, se pueden callar"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, llegando al acto electoral celebrado en el municipio de Jódar. - ÁNGEL DÍAZ / EUROPA PRESS

JÓDAR (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha mostrado su preocupación por la situación del crucero MV Hondius, en el que se han detectado casos de hantavirus y que desde las 6,30 horas de este sábado permanece fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife). No obstante, ha subrayado que "debe primar el criterio médico" y ha pedido al PP que "no hace falta hablar de todo; si no van a aportar, también pueden callarse".

En una atención a medios antes de participar en su primer acto de campaña en Andalucía con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz del próximo 17 de mayo, ha señalado que está "muy preocupada, como creo que lo está la mayoría de la gente", y ha defendido que deben prevalecer los criterios médicos, de salud pública y de los expertos, así como que el país haga "todo lo posible".

Por último, ha insistido en que la prioridad debe ser "cuidar la salud de las personas contagiadas, evitar más contagios y preservar la salud pública".