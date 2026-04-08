Isabel Rodríguez: Andalucía "se juega el 17M una Junta que trabaje por la vivienda o que no haga nada como Moreno"

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria federal de Vivienda del PSOE, Isabel Rodríguez, ha considerado que Andalucía "se juega" en las próximas elecciones autonómicas que la Junta "trabaje por el derecho a la vivienda o que la siga considerando un bien de mercado, que es lo que defiende Moreno Bonilla".

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa en Jaén, donde, acompañada por el secretario general del partido en la provincia, ha apelado a la movilización de la ciudadanía el próximo 17 de mayo.

"Los andaluces se juegan que se construya vivienda pública para siempre, y no para los de siempre, y se juegan que protejamos la vivienda frente a la especulación turística. El 17 de mayo eligen si quieren defender el derecho a la vivienda o si quieren seguir soportando a una Junta que dice abiertamente que no va a hacer nada para garantizarlo", ha afirmado.

En este sentido, la también ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha aludido a unas declaraciones de Moreno "en las que aseguraba que su propuesta electoral en materia de vivienda es no hacer nada".

"Es decir, no hacer nada para que los jóvenes tengan derecho a acceder a una vivienda sin dejarse el sueldo, para que la vivienda protegida no esté en precios de 350.000 euros y en siete años pueda ponerse en 700.000 euros o para afrontar el problema de las 20.000 viviendas turísticas ilegales", ha señalado.

Por ello, tras considerar que Juanma Moreno "ha renunciado a ejercer y cumplir con el Estatuto de Autonomía", ha asegurado que María Jesús Montero "sí tiene claro que la vivienda es un derecho" y va a cumplir con el Estatuto, con un compromiso con Andalucía que ha venido demostrando desde el Gobierno de España.

Al hilo, ha valorado que, en estos últimos años, la comunidad andaluza ha pasado de recibir 440 millones de euros en materia de vivienda con gobiernos del PP a" más de 1.800 millones con Pedro Sánchez y María Jesús Montero", que se ha traducido en la construcción y rehabilitación de 50.000 inmuebles.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén ha lamentado que Andalucía "ha perdido siete años en materia de vivienda" con Moreno y desde el PSOE se pretende "recuperar ese tiempo desperdiciado por la derecha".

Al respecto, ha hablado de dos propuestas con las que Montero concurre a las elecciones el 17 de mayo: abaratar un 20 por ciento el acceso a la vivienda de los jóvenes y promover la construcción de 100.000 viviendas públicas.

Latorre ha subrayado que el PSOE "también quiere poner el foco en la vivienda" en Andalucía, de la misma manera que lo ha hecho desde el Ejecutivo central, que es "posiblemente el Gobierno que más ha hecho" en esta materia.

Así, ha aprobado la primera ley de vivienda, ha impulsado el Bono de Alquiler Joven, ha puesto en marcha Casa 47 y "ahora quiere movilizar 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas anuales". Frente a esto, según ha criticado, Andalucía tiene a un Moreno "totalmente despreocupado de las necesidades de los jóvenes".