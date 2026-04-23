IU critica "el veto" del alcalde de Córdoba a la proyección del documental 'Salud no responde' en Villarrubia

Imagen de una manifestación de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, como las que se recogen en el documental 'Salud no responde'. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección local de IU Córdoba ha criticado este jueves la decisión del alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), de "vetar la proyección del documental 'Salud no responde', impulsado por las Mareas Blancas, que estaba prevista ayer miércoles en el Centro Cívico de Villarrubia".

A través de una nota, la dirección local de IU ha señalado que esta decisión "vuelve a demostrar que el alcalde actúa como una marioneta de Juanma Moreno, impidiendo que la ciudadanía conozca la realidad de la sanidad pública andaluza", y la evidencia es que "el Partido Popular no quiere que se vea un documental que refleja con claridad el deterioro de la sanidad, una sanidad que hoy está en la UVI, como consecuencia del desmantelamiento de lo público y del desvío de dinero hacia clínicas y hospitales privados".

El documental, que ya ha sido proyectado en otros barrios de la ciudad, "ofrece una radiografía clara de la situación actual" de la sanida pública bajo la gestión del Gobierno andaluz del PP, con "citas en Atención Primaria que superan los 15 días, urgencias colapsadas, listas de espera cada vez más largas, deficiencias en el servicio de ambulancias y falta de especialistas".

IU ha asegurado que "el PP no quiere que la ciudadanía vea sus vergüenzas en la gestión de los servicios públicos, en este caso de la sanidad", cuando, además, "la actividad fue solicitada el pasado 7 de abril, autorizada al día siguiente y finalmente vetada", es decir, que "quienes hablan de libertad son los mismos que practican la censura cuando la realidad les incomoda".