Jaén acoge este fin de semana el torneo GT 40K del juego de estrategia Warhammer

Cartel del torneo GT 40K de Warhammer en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén acogerá los próximos 25 y 26 de abril la segunda edición del torneo GT 40K, que volverá a convertir a la ciudad en el "epicentro" del juego de guerra y estrategia Warhammer.

Organizado por el colectivo local 'La aceituna mecánica' con la colaboración del Ayuntamiento, tendrá lugar en la caseta Jaén Arena, según ha informado este miércoles en una nota de prensa el concejal de Juventud, José Manuel Higueras.

El GT 40K de Warhammer es un torneo de ámbito competitivo que reúne a jugadores de diferentes niveles en un ambiente de estrategia, táctica y compañerismo. Se celebra en diversas ciudades a lo largo del año y es una de las citas imprescindibles para sus aficionados.

"Jaén se consolida en el mapa de estos eventos de gran relevancia dentro del mundo de los 'wargames' en la comunidad, junto a Córdoba y Sevilla", ha valorado el edil. De hecho, la organización tiene confirmado que participarán, al menos, 20 equipos y 100 jugadores, lo que supone un incremento de un 20 por ciento con respecto al año pasado, de modo que la capital se sitúa como "un referente" en este ámbito.

Para ello, según ha apuntado, se contará "con la presencia de jugadores de todos los rincones de la geografía nacional", algo que también "redunda, sin duda, en el comercio local y la hostelería".

Desde el colectivo organizador, se ha señalado que este evento favorece la realización de todo tipo de actividades culturales y lúdicas relacionadas la práctica de juegos de estrategia y juegos de mesa como alternativa para el tiempo de ocio en la ciudad.

"A través de un trabajo voluntario de dinamización local, tratamos de generar espacios de encuentro y acción conjunta como forma de integración social de la comunidad, atrayendo a distintas personas bajo el denominador común de la actividad lúdica y unos valores de compañerismo, respeto y unión", ha explicado. Así, los asistentes y sus acompañantes podrán disfrutar de exhibiciones, muestras y espacios de encuentro.

Al respecto y como ya ocurriera en la edición de 2025, Higueras ha expresado el compromiso del Ayuntamiento con la oferta de actividades para jóvenes que fomenten la creatividad, la estrategia y la socialización.

"Este equipo de gobierno trabaja desde el primer momento para que la Concejalía de Juventud esté más presente en la juventud de la ciudad, en sus actividades. Y ya hemos trabajado en una nueva imagen, en renovar la web, emplear una mejor comunicación con los jóvenes y en la reconfiguración del Hotel de Asociaciones de la UPM para dotar de espacios y mejorar los horarios, más apropiados a los colectivos juveniles", ha asegurado.

El edil ha incidido en que la continuidad de un torneo como éste en Jaén, en un ambiente de estrategia, táctica y compañerismo, es la confirmación de que "Jaén ha entrado en el mapa de estas citas imprescindibles" para los aficionados a un juego, "que en Andalucía solo tiene citas similares en Córdoba y Sevilla".