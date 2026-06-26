Jaén acogerá del 2 al 23 de julio cuatro actuaciones en una nueva edición de las Veladas Flamencas

Presentación de una nueva edición de las Veladas Flamencas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acogerá del 2 al 23 de julio una nueva edición de las Veladas Flamencas, que se celebrarán en el patio del Salón Mudéjar. Se trata de una iniciativa promovida por el Patronato municipal de Cultura que reunirá en cuatro citas a artistas locales de gran talento y proyección como Antonio El Tabanco, Erica Da Silva, Rocío Martínez, Carlos Santiago y Antonio Mena.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presentado el cartel del ciclo acompañada por los bailaores Antonio El Tabanco, Erika Da Silva y Carlos Santiago, así como por el cantaor Curro Pérez.

Durante su intervención, Espejo ha destacado que estas veladas "se han convertido ya en una cita indispensable" en la capital, ya que no solo "refrescan las calurosas noches estivales", sino que "convierten a la ciudad en epicentro del flamenco" y ayudan a mantener viva una tradición muy arraigada.

La programación arrancará el próximo 2 de julio con el baile de Rocío Martínez, que estará acompañada por Alberto Carrión a la guitarra, Curro Pérez al cante y Alberto Garrido a la percusión.

La segunda cita tendrá lugar el 9 de julio de la mano del cantaor Antonio Mena, una de las promesas de proyección internacional de la ciudad, que actuará junto al guitarrista Juan Moreno y al compás de Elena Arévalo y Carmen Álvarez.

El 16 de julio será el turno del bailaor Carlos Santiago, quien compartirá escenario con su grupo de baile, las cantaoras Victoria Romero y Nerea García, y el guitarrista Fran Ramírez.

Finalmente, el ciclo se cerrará el 23 de julio con la actuación conjunta de Antonio El Tabanco y Erica Da Silva, dos artistas que cosechan éxitos fuera de la provincia y que estarán acompañados al cante por Alfredo Tejada --ganador de la Lámpara Minera-- y a la guitarra por Juan Moreno.

El bailaor Carlos Santiago ha agradecido el apoyo del Patronato de Cultura y ha asegurado que lo darán "todo en el escenario", mientras que el cantaor Curro Pérez ha puesto en valor el patio del Salón Mudéjar como un "espacio escénico precioso" donde surge la inspiración, reivindicando que "en Jaén hay flamenco y del bueno".

Todos los espectáculos darán comienzo a las 21,30 horas. Las entradas individuales se pueden adquirir a través de la plataforma giglon.com, mientras que la organización ha puesto a la venta un abono para las cuatro veladas por un precio de 40 euros --más gastos de gestión--, con un límite de 50 abonos disponibles.