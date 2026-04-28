Jaén activa la fase de preemergencia por la tormenta con una veintena de incidencias sin daños graves

Una patrulla de la Policía Local actuando para resolver una de las incidencias provocadas por la lluvia. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo activado por el Ayuntamiento de Jaén en la tarde de este martes, en fase 0 de preemergencia y coordinado por el área de Emergencias ante la tormenta, ha registrado una veintena de incidencias y mantiene la vigilancia en la zona de la Vega de los Ríos. En este entorno, algunos vados se han visto afectados por la acumulación de agua, aunque sin que se hayan producido daños de importancia.

A lo largo de la tarde, una dotación de bomberos, varias patrullas de la Policía Local y tres equipos de Protección Civil han recorrido las principales áreas de la Vega de los ríos con el objetivo de atender cualquier posible incidencia, según ha informado el Consistorio en una nota.

El alcalde, Julio Millán, que ha acompañado al dispositivo de Policía Local, Protección Civil y Bomberos, ha explicado que las lluvias registradas en Los Villares han obligado a activar el operativo de control en estas áreas, siguiendo también las indicaciones del 112 y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En este sentido, ha detallado que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ha detectado crecidas del cauce que han llegado a rozar el nivel naranja en las inmediaciones del puente de Jontoya, lo que ha motivado la activación de esta fase del plan.

Millán ha señalado además que zonas como Valerín y Los Vadillos se encuentran bajo vigilancia, después de que las lluvias hayan superado algunos vados. La Policía Local controla estos puntos, así como las viviendas próximas a los cauces, a la espera de que disminuya la intensidad de la corriente. "Por el momento no se prevén precipitaciones intensas, pero es necesario esperar a que los cauces recuperen la normalidad", ha indicado.

Asimismo, la carretera entre el Puente de la Sierra y Jontoya se ha visto afectada por la acumulación de barro en la calzada. Efectivos de la Diputación trabajan para restablecer completamente el tránsito. Por su parte, los bomberos han intervenido también en la retirada de barro y restos de muros en distintas zonas de la Vega.

En la capital, las incidencias se han limitado principalmente a garajes inundados, actuaciones que han requerido la intervención de los bomberos sin que se hayan registrado daños de gravedad.