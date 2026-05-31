Jaén Merece Más muestra su "más profundo orgullo" tras el ascenso del Real Jaén a Primera RFEF

Archivo - El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán. - JM+ - Archivo

JAÉN 31 May. (EUROPA PRESS) -

Desde Jaén Merece Más (JM+) han manifestado su "profundo orgullo, entusiasmo y felicitación oficial" a toda la sociedad jiennense por el fin de semana culminado con los "éxitos inapelables" del Jaén FS Baloncesto y del Real Jaén CF, sumado al reciente título de la Copa del Rey obtenido por el Jaén FS Paraíso Interior.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en primer lugar, quieren trasladar "nuestra enhorabuena al Jaén FS Baloncesto tras certificar su histórico ascenso a Segunda FEB". Rompiendo el maleficio de las dos temporadas anteriores, el triunfo por 86-76 ante el Zornotza en Alginet hace justicia a un "proyecto modélico" comandado por Borja Medina.

"La constancia del club y el empuje de la 'Marea Amarilla' han situado a la capital en esta categoría del baloncesto español, demostrando que la afición jiennense al deporte de la canasta no tiene techo", han señalado.

Asimismo, han felicitado "con enorme emoción" a la junta directiva, al cuerpo técnico liderado por Manolo Herrero, a la plantilla y a los miles de aficionados del Real Jaén CF por firmar una "gesta colosal" y lograr el ascenso a Primera RFEF.

La victoria por 1-2 en la prórroga en el Estadi Balear ante el Atlético Baleares, gracias a los goles de Marco Siverio y Carrillo, rubrica el segundo ascenso consecutivo del equipo blanco. Lo vivido este domingo es la "prueba irrefutable de que cuando Jaén cree en sí misma y pelea sin complejos, es capaz de alcanzar cualquier cima".

"El Jaén FS Baloncesto y el Real Jaén han llevado el nombre de nuestra tierra a lo más alto de la competición nacional, inyectando una dosis incalculable de ilusión, autoestima y proyección económica para toda la provincia", han señalado desde Jaén Merece Más.

"Desde Jaén Merece Más queremos hacer extensivo este reconocimiento a todo el mundo deportivo de la provincia de Jaén. Estos dos éxitos simultáneos evidencian que el deporte jiennense vive un momento dorado que ilusiona a toda la provincia", han finalizado.