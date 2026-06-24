Jaén presenta una nueva edición del Festival de Otoño con grandes nombres de la música, el teatro y la danza

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, durante la presentación de una nueva edición del Festival de Otoño. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Cultura ha presentado este miércoles el 27 Festival de Otoño de Jaén, una edición que contará con nombres como el de Miguel Ríos, el 20º aniversario de la trayectoria de Diana Navarro, la celebración de los 35 años del pop electrónico de OBK y la firma del grupo Revólver.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la programación incluirá también teatro nacional y alta comedia con parejas como Imanol Arias y María Barranco. Juan Echanove llegará a Jaén con 'Esencia', junto a propuestas como 'No me toques el cuento' y 'Ya me has tocado el cuento', actualmente de gira por España. El festival contará además con humor de la mano de Alex O'Dogherty y magia a cargo de Jorge Luengo.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha protagonizado la presentación celebrada en el Teatro Infanta Leonor, que ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, África Colomo, así como representantes del tejido cultural, social y económico de la provincia de Jaén. Espejo ha definido el festival como "toda una explosión cultural que llenará los meses de otoño de música, ópera, arte, danza y teatro, las calles y los espacios escénicos y monumentales de la capital".

La edil ha destacado que esta edición "se define por su carácter integrador" y ha puesto el acento en la inauguración, que tendrá lugar "sobre el escenario de la Plaza de Santa María gracias a la majestuosidad de la danza con bailarinas suspendidas en el aire y la música electrónica en vivo. Todo un espectáculo sensorial en 360 grados que llega hasta la capital en septiembre de la mano de Aria-Sylphes Aerial Ballet, para que la gente mire al cielo y disfrute a lo grande de todo lo que se va a generar con el rigor del ballet clásico y la simetría de la natación".

Espejo ha resaltado también la presencia del prestigioso Ballet de Kiev con su 'Lago de los Cisnes', así como la representación del "desgarrador 'Rigoletto' de Verdi a cargo de la arrolladora potencia de la Hesperian Symphony Orchestra".

Asimismo, ha destacado el ciclo Arte en Jaén, que contará con un evento "muy especial": una obra creada en exclusiva para el Festival de Otoño con motivo del 90 aniversario del fallecimiento de García Lorca, fruto de la colaboración entre dos compañías referentes de la provincia, Lolitario Teatro y Small Clown, titulada 'El amor de Don Perlimpim con Belisa en su jardín'.

Además, la primera teniente de alcalde ha subrayado que también habrá creaciones "made in Jaén" y estrenos de nuevas compañías que debutan en este Festival de Otoño, como el grupo formado por Juan Carlos Alcázar, Antonio Castro, Marcos Hita y Juan del Arco, que se presentan como compañía con 'ARTE', una obra basada en el texto original de Yasmina Reza, que cumple 30 años.

Espejo ha hecho referencia al aspecto social del Festival, subrayando que en esta edición amplía su alcance a asociaciones como Aspaym, Cáritas Jaén, Fundación Faisem y la Asociación Bipolares de Jaén, además de la participación del Aula Abierta de la Universidad de Jaén, "con el objetivo principal de democratizar así la cultura, haciendo partícipe a cada jiennense de ella".

Asimismo, ha señalado que el Festival también "se desplazará hasta los conservatorios de música en una apuesta firme por consolidar esos puentes con nuestras instituciones formativas musicales, dándoles visibilidad y espacio a jóvenes talentos que se están fraguando en nuestra propia tierra". La edil ha agradecido el apoyo de instituciones públicas, patrocinadores y colaboradores para que esta nueva edición sea "un éxito".