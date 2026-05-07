Jaén reúne este fin de semana a la élite del atletismo universitario nacional

Pista de atletismo Ángel Cortés del Complejo Deportivo La Salobreja. - UJA

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España Universitario (CEU) de Atletismo 2026 reúne este fin de semana en Jaén a la élite nacional de esta disciplina en la educación superior.

La pista de atletismo Ángel Cortés, en el Complejo Deportivo La Salobreja, acogerá del 8 al 10 de mayo esta competición organizada por la Universidad de Jaén con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes, la Diputación, el Club de Atletismo Unicaja y el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, ha explicado que esta cita pone la guinda a lo que ha sido la implicación de la UJA en los Campeonatos de España Universitarios, que han organizado conjuntamente las diez universidades públicas andaluzas.

Durante el fin de semana, se van a desarrollar cerca de 40 pruebas diferentes en las instalaciones de La Salobreja, en las que tomarán parte 800 deportistas, entre los que ha destacado la presencia de María Pérez en los cinco kilómetros marcha, el también marchador Diego García o Mariano García 'La Moto', según ha informado la UJA.

También ha valorado la implicación del Secretariado de Actividad Física, Deportes y Salud y del Servicio de Deportes en la organización de las tres competiciones que ha acogido la Universidad de Jaén --Campo a Través, Tenis de Mesa y ahora Atletismo--, así como a los participantes en estas pruebas por el esfuerzo, especialmente a quienes han representado a la UJA.

PROGRAMA

La actividad comenzará este viernes con la recepción oficial de los participantes, que tendrán permitido el acceso a la pista para llevar a cabo sus entrenamientos oficiales, siendo requisito indispensable presentar previamente su acreditación.

El proceso de acreditación ordinaria se realizará de 16,00 a 20,00 horas en el vestíbulo del Pabellón Deportivo de la Universidad de Jaén. Posteriormente, a las 20,30 horas, la sala polivalente Javier García de este recinto acogerá la reunión técnica, que también podrá seguirse de forma telemática.

La competición en la pista arrancará el sábado con una intensa doble sesión. La matinal se desarrollará desde las 09,30 horas con las primeras finales directas, como por ejemplo los 5.000 metros lisos (femenina) y a las 10,00 horas los 10.000 (masculina).

Por la tarde, la actividad se retomará a las 17,00 horas con las finales de lanzamiento de martillo y salto de altura y concluirá pasadas las 19,50 horas con la finalización de las pruebas de marcha atlética, donde estarán los citados María Pérez, campeona olímpica, mundial y europea (UCAM), y Diego García (UCAM), que consiguió la plata continental en Munich 2022.

Previamente, tendrá lugar las semifinales de 1.500 metros, que contarán con la participación del actual campeón mundial en esta distancia en pista cubierta, Mariano García (UCAM).

El domingo estará dedicado a la sesión de clausura en horario de mañana, a partir de las 09:30 horas. El broche de oro al campeonato lo pondrá la final del relevo mixto 4x100 metros a las 13,15 horas. Las distintas ceremonias de entrega de medallas se irán sucediendo a lo largo de ambos días, repartidas en varios bloques horarios en función de la finalización de las pruebas.

DESTACADA PARTICIPACIÓN

La granadina María Pérez llega a Jaén tras un ciclo olímpico legendario. Tras proclamarse bicampeona del mundo en 2023, tocó el cielo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se colgó la medalla de oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha. Su presencia en los 5.000 metros marcha el sábado a las 09,30 horas será uno de los grandes atractivos.

Por su parte, Diego García Carrera ha demostrado una enorme capacidad de superación. Más allá de sus medallas europeas en Berlín 2018 y Múnich 2022, el madrileño llega a Jaén tras un 2025 de "renacimiento" deportivo donde logró un meritorio octavo puesto en el Mundial de Tokio. Además, este año se ha proclamado campeón de España de Marcha de Media Maratón en Cieza, confirmando que sigue en la vanguardia de la marcha internacional.

Mariano García, 'La Moto', aterriza en Jaén tras confirmar que es uno de los mejores mediofondistas del planeta. El murciano, que ya fue campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta (2022) y campeón de Europa al aire libre, llega con el impulso de su reciente medalla de oro en los 1.500 metros del Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Torun 2026, demostrando una versatilidad asombrosa en la distancia.

Por lo que respecta a la representación de la Universidad de Jaén, serán tres los deportistas que competirán, todos ellos pertenecientes al Club Unicaja. Se trata de Sara Chica, en el triple salto femenino; Esteban León, en los 800 metros masculinos, y Carlos González, en lanzamiento de martillo masculino.

Para que ningún aficionado se pierda los detalles de la competición, la organización ha garantizado la retransmisión íntegra del evento. Podrá seguirse en 'streaming' a través del canal oficial de YouTube de los CEU Andalucía 2026, con enlaces disponibles directamente en la página web oficial del torneo.