Por Andalucía se compromete a garantizar estabilidad a los trabajadores de los servicios de emergencia

Diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en el marco de una reunión con trabajadores del sector de emergencias. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía se ha comprometido este miércoles "a proteger a quién nos protege" y "a garantizar estabilidad a los trabajadores de los servicios de emergencia".

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, junto con representantes del 112, transporte sanitario, bomberos y servicios de emergencia, ha criticado que "los servicios esenciales están siendo precarizados debido al modelo de privatización y recortes impulsado por Moreno Bonilla, desprotegiendo a los andaluces y andaluzas".

Valero, ha manifestado ha incidido en que "estamos hablando de que prestan servicios esenciales, de que el 112, el transporte sanitario, los bomberos, son la primera línea de respuesta ante una emergencia. En muchos casos, nuestra vida depende en gran medida de si nos pueden atender en las mejores condiciones. Estamos hablando de la seguridad y la protección de la gente, que no es un tema menor".

Sin embargo, ha continuado, "lo que vemos es que viven en la precariedad, están sometidos a unas licitaciones en las cuales la Junta de Andalucía no fiscaliza si se cumple con la prevención de riesgos laborales o con unos convenios colectivos dignos".

"Estamos hablando de que Moreno Bonilla está despreciando a unos trabajadores que son esenciales para garantizar la protección de los andaluces y las andaluces", ha criticado.

Valero ha subrayado que "esto responde a un modelo en el cual la derecha ha entendido que se puede hacer negocio con lo más importante, que es estar seguros, entregando nuestra seguridad a empresas piratas que precarizan a los trabajadores. Estamos hartos de que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Andalucía y que sean tratados como plantilla en B".

De igual modo, el diputado ha insistido en que "hay que cambiar el modelo de gestión en Andalucía". "Hay que acabar con estas externalizaciones, con estas precariedades y hay que garantizar que un ciudadano o una ciudadana en Andalucía puede sentirse seguro y protegido porque hay unos servicios esenciales que van a poder responder", ha agregado.

Valero ha incidido en que hay que "cambiar el modelo y el 17 de mayo se vota por cambiar el modelo de gestión de los servicios esenciales en Andalucía y por unos servicios públicos fuertes. Queremos recuperar para lo público a todas estas plantillas de trabajadores y trabajadoras esenciales y queremos que se acabe con su precariedad y se ponga en condiciones laborales dignas".

"Desde Por Andalucía lo tenemos claro, somos garantía de un gobierno que proteja a los andaluces y las andaluzas y los servicios públicos fuertes son nuestra prioridad", ha concluido Valero.

Posteriormente, en la concentración convocada por las PTIS "por el incumplimiento del convenio colectivo", Valero se ha comprometido "a reintegrar a estos trabajadores y trabajadoras dentro de la plantilla de trabajadores públicos del que fueron expulsados por el PSOE".

