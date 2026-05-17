La JEA no permite difundir datos del escrutinio hasta las 20.43 horas pero sí sondeos a las 20 horas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha precisado este domingo en su intervención final en el avance de participación del electorado hasta las 14,00 horas que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20,43, pero sí sondeos a las 20,00 horas.

"Teniendo en cuenta los precedentes anteriores, la Junta Electoral de Andalucía nos ha comunicado que sí se va a permitir difundir sondeos a las 20 horas, en virtud de la actividad amparada por el artículo 20 de la Constitución y en aplicación del principio de proporcionalidad", ha declarado el consejero. No obstante, ha agregado que la JEA "no va a permitir difundir los datos por la web o la aplicación móvil hasta las 20,43 horas, cuando cierra la última mesa electoral".

De este modo, Sanz ha concretado que, de este modo, el criterio de la JEA es que "mientras que esté abierto un colegio electoral no se difundan datos a través de las páginas oficiales web o 'app' correspondientes".

En esta línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha incidido en que sí se permiten sondeos "a aquellas empresas que lo realicen o aquellos medios de comunicación que lo vayan a difundir".

