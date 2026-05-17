Fernández-Pacheco llama a una "participación masiva" para que "Andalucía siga avanzando"

El presidente del PP Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ejerce su derecho al voto. - PP-A

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha ejercido esta mañana su derecho al voto en el colegio electoral de Nueva Almería, en la capital, desde donde ha realizado un llamamiento a la participación de todos los andaluces en una jornada que ha calificado de "muy importante" para el futuro de Andalucía.

Fernández-Pacheco ha subrayado que en estas elecciones "los andaluces decidimos el Gobierno de la Junta para los próximos cuatro años", por lo que ha insistido en la necesidad de acudir a las urnas, tal y como ha señalado el PP.

"Es un día para hacer un llamamiento a la participación. Es muy importante que todo el mundo vaya a votar porque las decisiones que derivan del voto que se emite hoy son fundamentales para nuestra vida y, si no vamos a votar, otros deciden por nosotros", ha afirmado.

El dirigente popular ha mostrado su deseo de que la jornada transcurra con normalidad, sin incidencias y con una alta participación ciudadana. "Ojalá haya una participación masiva y que el día discurra en ausencia de conflictos", ha señalado.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral tanto en Almería como en el conjunto de Andalucía.

En concreto, ha reconocido la labor de los miembros de las mesas electorales, interventores y apoderados de los partidos políticos, integrantes de la Junta Electoral, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los colegios electorales y trabajadores de Correos.

"Son muchos los profesionales que están trabajando durante esta jornada para que los demás podamos votar en libertad y decidir libremente qué gobierno queremos para el futuro", ha destacado.

Por último, el presidente provincial del PP ha expresado su deseo de que Andalucía continúe avanzando y que el resultado de las elecciones "suponga un refrendo a todo lo bueno que tiene que venir para Andalucía".

