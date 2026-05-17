Subdelegado del Gobierno en Granada destaca el desarrollo "con absoluta normalidad" de las elecciones en la provincia

El subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que la jornada electoral se desarrolla "con absoluta normalidad, como corresponde a una democracia avanzada". - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que la jornada electoral se desarrolla "con absoluta normalidad, como corresponde a una democracia avanzada".

En este sentido se ha pronunciado tras ejercer su derecho al voto en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada en la capital.

"No ha habido ningún incidente reseñable en toda la provincia hasta el momento", ha señalado tras depositar su voto en la urna pasadas las 11 de la mañana de este domingo.

"En este día tan importante para Andalucía, quiero hacer un llamamiento a la participación. El ejercicio del derecho al voto es el pilar fundamental de la democracia. Nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, y esa soberanía se ejerce a través del derecho al voto", ha concluido.