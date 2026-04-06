La JEC amplía al 14 de mayo para militares en el exterior el plazo de voto por correo de las elecciones andaluzas

Archivo - Un trabajador de Correos lleva los votos realizados por correo a la mesa electoral, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). (Foto de archivo). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado autorizar la ampliación, en un día y hasta las 14,00 horas del próximo 14 de mayo, del plazo de voto por correo "tanto para el personal militar del Ministerio de Defensa como para el contingente de la Guardia Civil del Ministerio del Interior que se encuentre embarcado o desplegado en el exterior".

Así figura en una resolución firmada por el presidente de la JEC, Eduardo Calvo, con fecha del pasado 31 de marzo y consultada por Europa Press que se traslada a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) "para su conocimiento y traslado a las Juntas Electorales Provinciales para su remisión por éstas a las de Zona".

Además, el acuerdo se comunica "a la Viceconsejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Política Interior", según recoge la resolución, adoptada tras una reunión de la Junta Electoral Central celebrada el pasado 26 de marzo.

Este acuerdo parte de una solicitud del director general de Personal del Ministerio de Defensa, José Ramón Velón, para la "ampliación del plazo para el depósito del voto por correo del personal militar embarcado o que se encuentre destacado fuera del territorio nacional participando en misiones de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz, con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía" del próximo 17 de mayo de 2026.

En dicha solicitud, consultada por Europa Press, el director general de Personal del Ministerio de Defensa sostiene que "el proceso del voto por correo del personal militar embarcado en buques de la Armada o que, perteneciendo a unidades militares, se encuentre destacado fuera del territorio nacional participando en misiones de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz, requiere un plazo de tiempo dilatado para poder garantizar el ejercicio legítimo del derecho al voto" por una serie de trámites que detalla en su escrito antes de concluir que, "para poder culminar este proceso con las mayores garantías de éxito, se requiere disponer del mayor margen posible de tiempo".

A partir de esta solicitud, la JEC ha acordado autorizar dicha ampliación del plazo de voto por correo pedida "visto el informe favorable de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, del que se dará traslado al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2025, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las presentes elecciones", según se recoge en la misma resolución.

En concreto, la Junta Electoral Central ha acordado autorizar la ampliación del referido plazo de voto por correo, "tanto para el personal militar del Ministerio de Defensa como para el contingente de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, que se encuentre embarcado o desplegado en el exterior, hasta las 14,00 horas del día 14 de mayo de 2026, siempre que el depósito de los envíos se realice en la oficina principal de Correos en Madrid --oficina de Cibeles-- o en la sucursal 46 de Correos de Guzmán el Bueno de Madrid".

"Los Servicios de Correos deberán asegurar la remisión en tiempo hábil de dichos votos a las mesas electorales", puntualiza también la resolución de la JEC.



