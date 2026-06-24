Jesús María García toma posesión como jefe superior de Policía de Andalucía Occidental y destaca la cohesión del cuerpo

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García, interviene tras la toma de posesión del cargo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe superior de Andalucía Occidental, Jesús María García, ha destacado este miércoles, durante la toma de posesión del cargo, el "desafío" que supone asumir esta responsabilidad y ha asegurado que se hace cargo de una organización "perfectamente estructurada y cohesionada", reconocida en Sevilla y en el conjunto de la comunidad autónoma.

Durante la cita, han estado presentes el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Así, ha remarcado el "desafío" que supone desempeñar el cargo tras la "magnífica labor" de su antecesor, Andrés Garrido. "He podido comprobar que me hago cargo de una organización perfectamente estructurada y cohesionada, valorada y reconocida en Sevilla y en toda la región".

Además, ha hecho referencia a tres eventos recientemente coordinados por la Policía Nacional, entre ellos el reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional víctimas del terrorismo, la visita del Papa a España o el trabajo del Cuerpo en el sur del territorio andaluz.

Por su parte, ha reseñado que aunque "su infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla ni de un puerto claro donde madura el limonero", dado su origen extremeño, está "encantado de hacer el viaje inverso" al poeta sevillano.

"La situación geográfica de Andalucía la convierte en una zona fronteriza con África, pero también protagonista de grandes acontecimientos universales y en espacio de asentamiento y convivencia de diferentes culturas", ha reseñado al respecto.

Por último, ha reiterado su "compromiso" con la Policía Nacional y ha remarcado que ha trabajado con "magníficos profesionales fruto de la vocación, formación y la propia Policía Nacional". "Mi despacho y mi número estarán siempre disponibles".