José Mercé cantará en homenaje a Manuel Alejandro el 14 de noviembre en Córdoba

Cartel del concierto de José Mercé en Córdoba. - GRUPO MUNDO

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantaor jerezano José Merced presentará en Córdoba su nuevo espectáculo homenaje a uno de los grandes compositores de la música española, Manuel Alejandro, el próximo 14 de noviembre en la Plaza de Toros los Califas de Córdoba. Las entradas para este concierto ya están a la venta en los puntos habituales, 'surentradas.com' y El Corte Inglés.

Según informa Grupo Mundo en una nota, José Mercé siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, a quien ha dedicado su espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

En este concierto le acompañará su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca a los que acompañarán un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas.

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como un artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop.