Ante el juez los presuntos autores de varios robos a mayores por el método del 'abrazo cariñoso' en Granada

Archivo - Agente de la Guardia Civil en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL GRANADA - Archivo

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres hombres como presuntos autores de varios delitos de hurto mediante el método del 'abrazo cariñoso' y de robo con violencia, tras seleccionar como víctimas a personas mayores en distintos puntos de la provincia.

Una cuarta implicada en este tipo de hechos ha quedado identificada y será presentada ante la autoridad judicial en los próximos días, según ha detallado este miércoles el Instituto Armado.

El primer robo tuvo lugar el 1 de mayo en la localidad de Almuñécar, donde una mujer de 80 años que se encontraba de vacaciones interpuso denuncia ante la Guardia Civil tras sufrir un hurto en el que le sustrajeron una pulsera valorada en unos 3.300 euros.

La presunta autora se le acercó con la excusa de darle un masaje, la abrazó y le dio un tirón de la pulsera. Mientras otra mujer de forma coordinada entretenía a su acompañante para que no se percatara. A continuación, salieron corriendo y se subieron a un vehículo con otros ocupantes.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Almuñécar asumieron la investigación y realizaron las gestiones para localizar a los autores.

Desde el inicio, los investigadores centraron sus sospechas en personas conocidas previamente implicadas en hechos similares meses anteriores, por lo que la víctima pudo señalar de forma inequívoca a dos mujeres de 26 y 29 años en un reconocimiento fotográfico.

De forma coincidente, las comprobaciones efectuadas por los agentes permitieron localizar estando detenidas tras una operación policial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) por cometer hurtos mediante el mismo modus operandi en dicha localidad.

Por lo que, una vez puestas en libertad por la autoridad judicial de Torrox (Málaga), volvieron a ser nuevamente detenidas por los hechos relatados y puestas a disposición del Tribunal de Instrucción de Guardia de Almuñécar.

En otro de los sucesos, ocurrido el 2 de mayo en la localidad de Castell de Ferro, la Guardia Civil recibió la denuncia de un hombre de 84 años que informó de que un varón le pidió dinero y, al negarse, le empujó y le sustrajo una mochila que contenía un monedero con varias tarjetas y dinero en efectivo.

Así pues, los guardias civiles iniciaron las gestiones de investigación para esclarecer lo sucedido. El resultado de la información recabada de las diferentes fuentes policiales, junto con el análisis de las imágenes de cámaras de videovigilancia, permitió señalar sin género de duda a un individuo de 41 años como el presunto autor de un delito de robo con violencia.

El mismo, tras ser detenido, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción de Guardia del Tribunal de Motril.

De forma paralela, el 8 de mayo, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Fe asumieron la investigación de una nueva sustracción cometida mediante el mismo método en la localidad de Chauchina, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por una mujer de 84 años.

La víctima indicó que una joven se le acercó con la excusa de preguntar por un familiar enfermo y, al despedirse, le dio un abrazo, momento en el que le sustrajo una cadena de oro con un colgante.

Una vez recabada la información y practicado el reconocimiento fotográfico, la víctima identificó sin género de duda a la presunta autora, quien además se encuentra implicada en numerosos hechos de la misma naturaleza. En los próximos días se procederá a su puesta a disposición judicial.