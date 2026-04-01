Junta accede a petición de los buses urbanos para evitar el recorrido por ciertas calles del distrito Norte de Granada

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de Transportes Rober pasando por la Gran Vía de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Transportes Alsa (Rober) y el Ayuntamiento de Granada han informado en la tarde de este miércoles en un comunicado de que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha accedido a la petición del Comité de Empresa sobre la necesidad de desviar las líneas 5 y N6 a su paso por la calle Casería del Cerro por la calle Pintor Chavarito, así como la línea N5 en su paso por la calle Casería del Cerro, desviándose esta por la Calle Joaquina Eguaras.

Según señalan, la decisión ha sido motivada para preservar la seguridad de los empleados y de los usuarios, ante los capítulos de vandalismo que se han producido en la zona en las últimas semanas en estas líneas y que no han cesado a pesar de los refuerzos de seguridad articulados.

En este punto, desde el Ayuntamiento de Granada se solicita "un apoyo más intenso de la Policía Nacional con quien ya se viene colaborando, para abordar este problema de seguridad ciudadana, cuya competencia ostenta".

Y añaden que, tanto el Área de Movilidad del Ayuntamiento como la empresa, mantienen "una disposición absoluta" al diálogo para seguir mejorando la respuesta ante esta situación y poder garantizar la seguridad tanto de conductores, como del personal usuario en las líneas afectadas, a la vez que se protege el derecho al uso del transporte público de los vecinos y vecinas de las calles afectadas.

Por último, el Consistorio lamenta que muchos vecinos vean afectada su movilidad por un pequeño grupo de personas incívicas. "Seguiremos trabajando conjuntamente Ayuntamiento, empresa, el comité de empresa así como la propia Policía Nacional para seguir mejorando la respuesta ante esta situación", señalan.

"Para este fin, se mantendrán reuniones con la representación de los trabajadores para revisar las actuaciones que se han estado llevando a cabo desde la puesta en marcha del protocolo frente a actos vandálicos que se firmó en el año 2024. El objetivo es retomar el servicio en condiciones ordinarias a la mayor brevedad posible, garantizando siempre la seguridad de pasajeros y personal de la empresa", concluyen.