Junta de Compensación y Ferrovial-Rialsa firman el contrato del Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán'

Juan García Liñán y José María Bellido se dan la mano tras la firma del contrato. - JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PPI-6 DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Compensación del PPI-6 y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el gerente en Andalucía Occidental de Ferrovial Construcción, Juan García Liñán, han rubricado este miércoles el contrato de ejecución de obras de urbanización del Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán'.

Según ha informado la Junta de Compensación en una nota, la firma, celebrada en el Ayuntamiento de Córdoba, supone el punto de partida para que la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida entre las constructoras Ferrovial y Rialsa Obras dé comienzo a las obras de uno de los mayores centros logísticos de Andalucía.

Este acto pone fin a un amplio trabajo técnico y jurídico, desarrollado durante los últimos cinco años, que permite la creación del ecosistema civil que alimentará y dará servicio a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General Varela'. La instalación militar ocupará 85 de las 200 hectáreas que conforman este sector urbanístico, por lo que su entorno queda ahora habilitado para la instalación de empresas e industrias de primer nivel.

Para el presidente de la Junta de Compensación y alcalde de Córdoba, José María Bellido, que esta firma se produzca en abril de 2026 representa un "ejemplo de agilidad administrativa para que un proyecto tan estratégico salga adelante. Se está dando un paso más, pero en esta ocasión absolutamente definitivo, para la reindustrialización de la ciudad", según ha dicho al definir este parque logístico como "un espacio que va a transformar la economía cordobesa, nuestro urbanismo, nuestra proyección como ciudad en el exterior, el mercado laboral e incluso al sector educativo".

La activación del contrato supone que en las próximas semanas comenzarán los primeros movimientos de tierras en la zona. Esto supondrá la generación de miles de puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, solo en la fase de construcción y edificación.

Al respecto, el responsable de la UTE, Juan García Liñán, se ha referido al proyecto como "una oportunidad única para impulsar la actividad socioeconómica de Córdoba". Liñán ha expresado el "compromiso de la UTE que integramos Ferrovial Construcción y Rialsa con el desarrollo eficiente y sostenible de este espacio logístico para favorecer la actividad de las empresas y generar nuevas oportunidades en nuestra ciudad".

La firma sienta los cimientos para la transformación del sistema productivo cordobés, pues se espera que en este Parque Logístico 4.0 se asienten compañías con una demanda de perfiles de alta cualificación y especialización. Firmas del sector de la defensa, la seguridad, la tecnología, la logística o las telecomunicaciones pueden ser las primeras interesadas en instalarse y a su vez requerirán de servicios externos que también necesitarán establecer una sede en la zona.

Desde ahora, todas esas empresas cuentan con la garantía jurídica necesaria para la adquisición de parcelas en el Parque Logístico 'Gran Capitán'. Una llanura cuya titularidad compartían hasta ahora la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Ayuntamiento de Córdoba y particulares.

Al respecto, José María Bellido ha puesto de relieve "el firme compromiso que han tenido los miembros de la Junta de Compensación y de las instituciones por agilizar un procedimiento complejo, lo cual va a permitir que la obra civil se desarrolle en paralelo a la militar".

Hace apenas una semana, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba daba su aprobación a la licencia de obras de urbanización del Plan Parcial del PPI-6. Se ha previsto un presupuesto de 38,3 millones de euros destinados exclusivamente a la urbanización de las 115 hectáreas que conforman el área empresarial y logística, donde se han proyectado también infraestructuras eléctricas, hídricas y de conexiones por un valor superior a los 80 millones.

Según los plazos estipulados entre la Junta de Compensación y la UTE adjudicataria, se espera que en el segundo semestre del año 2028 el Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán sea una realidad. De este modo, la actividad industrial podría incluso anticiparse a la fase inicial de operatividad de la BLET, según las últimas previsiones aportadas por el Ministerio de Defensa.