Junta cree que "nubarrones judiciales se acercan" a Montero, lo que la lleva a estar en el "ruido permanente"

La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la entrevista con Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado que "nubarrones judiciales se acercan" a la secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que la lleva a estar en el "ruido permanente".

En una entrevista con Europa Press, Carolina España ha manifestado que el "gran problema" que tienen el PSOE-A y María Jesús Montero es que han sido "grandes defensores del sanchismo", cuyo "final cada vez está más cerca".

Ha insistido en que "defender a Sánchez es incompatible con defender a Andalucía y los ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas así lo han expresado" porque el PSOE-A, tuvo el "peor resultado de su historia".

Tras el nombramiento de Montero como senadora por la comunidad, ha manifestado que "parece que hay nubarrones judiciales que se le acercan", en relación con casos como la SEPI y Plus Ultra, y ha considerado que ella siempre ha estado con "un pie aquí (Andalucía) y otro allí (Madrid)".

"Los andaluces saben perfectamente que Pedro Sánchez es incompatible con Andalucía porque permanentemente le ha dado la espalda y ahí está la sequía inversora", ha recalcado.

La vicepresidenta tercera de la Junta ha manifestado que el PSOE-A, está "haciendo mucho ruido porque tiene que tapar la corrupción que cada día asola y rodea más al Gobierno de Pedro Sánchez".

"El tiempo dirá quién ha sido responsables y quien tiene que pasar por los juzgados. Desde luego son demasiados los miembros del PSOE que están pasando por el juzgado e incluso la cárcel", según España.

A su juicio, es "lamentable tener un Gobierno en España rodeado por la corrupción como estamos viviendo en los últimos tiempos".